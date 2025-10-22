Vlahovic: il repost con Leao e Modric prima del Real Madrid scatena i tifosi della Juve

Ha scatenato non poche polemiche un ‘repost’ su Instagram di Dusan Vlahovic, a poche ore di distanza dalla sfida tra Real Madrid e Juventus, in programma stasera al Bernabeu.

Potrebbe giocare titolare questa sera nel corso della super-sfida del Bernabeu tra Real Madrid e Juventus. Ma a poche ore dalla partita di Champions, sta facendo discutere la condivisione social di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus. In estate, il centravanti serbo classe 2000 era stato a più riprese accostato al Milan in ottica mercato, e di certo Massimiliano Allegri avrebbe gradito e non poco un suo approdo al Diavolo. Nulla si è concretizzato e Vlahovic è rimasto a Torino, rispondendo tra l’altro bene sul campo con i 4 gol nelle prime 4 partite tra campionato e Champions.

Vlahovic, repost al Milan: la furia dei tifosi juventini

Dusan Vlahovic ha repostato nelle scorse ore un video postato dalla Lega Serie A, nel quale vengono ritratti gli istanti del calcio di rigore trasformato da Leao contro la Fiorentina. Focus particolare sul comportamento di Luka Modric, che osserva con molta attenzione i momenti antecedenti alla trasformazione del calciatore portoghese, che con la sua doppietta ha ribaltato la sfida di domenica sera a San Siro. “Il Maestro osserva l’allievo”, è questa la didascalia scelta dall’account social della Lega Serie A per descrivere il momento.

Questo comportamento social di Dusan Vlahovic ha scatenato una coda consistente di polemiche soprattutto su X. Molti tifosi juventini si chiedono il motivo della condivisione, a poche ore di distanza da una sfida così importante per la Juventus, considerando anche il momento poco felice per la squadra di Tudor.



Vlahovic titolare al Bernabeu?

Tra l’altro è plausibile che proprio Vlahovic possa trovare spazio nell’undici titolare di questa sera al Bernabeu. Una condivisione che, al tempo dei social, scatena anche i pensieri più fantasiosi. Ma sicuramente non è stato un avvicinamento così spensierato per Vlahovic e i tifosi, che si fanno molte domande, ovviamente alle quali non è possibile fornire una risposta.

Di certo il mercato c’entra poco. Magari Vlahovic voleva solamente evidenziare la bellezza filosofica dello sguardo di Modric nei confronti del giovane apprendista Leao. Ma di certo i tifosi juventini non l’hanno presa bene: “Siamo una barzelletta”, “Vuole tornare dal suo amico Max”, “Fuori rosa subito”, alcuni dei commenti più rilevanti apparsi su X.