Campione accende le ISOP: 456 entry nel Day 1A del Main Event!

Forse all’inizio c’era qualche dubbio sul fatto che le ISOP (Italian Series Of Poker) di Campione d’Italia potessero fare breccia nel cuore dei giocatori.

L’inserimento della storica kermesse torneistica – una delle prime in Italia, creata da Giangia Marelli – all’interno dei tour internazionali targati PS, lo spostamento dalla consolidata location di Nova Gorica, e il bisogno di fare centro al primo colpo, erano tutti motivi plausibili di incertezza.

E’ invece bastato l’inizio del Main Event a fugare ogni dubbio. Ieri, 456 entry hanno riempito la pokeroom principale del Casinò di Campione d’Italia per partecipare al Day 1A. Un numero davvero importante, che sicuramente ha soddisfatto non solo il patron del brand Marelli, ma anche il direttore della PS Live Room, l’ex pro e poker ambassador Luca Pagano.

In sala si è visto di tutto: dagli amatoriali ai regular, fino a qualche “big” come Claudio Di Giacomo, reduce dal fantastico 5° posto nel Main Event WSOPE a Rozvadov.

Tutto questo nonostante – o forse proprio grazie a – una quota d’iscrizione speciale: 300 euro al posto dei 400 che pagheranno i partecipanti al Day 1B, mentre i flight C, D, E avranno un buy-in di €500.

Dopo la prima giornata, il prizepool netto è già salito a 108.861 euro: di questo passo, il Main Event da solo potrebbe superare quota 500.000, la cifra ipotizzata inizialmente per il montepremi complessivo del festival!

Al termine della prima giornata, durata 11 livelli da 40 minuti ciascuno, sono rimasti 198 giocatori qualificati al Day 2 che si giocherà domenica 26 ottobre. In testa c’è lo svizzero Arad Shaqiri con 341.500 chips, seguito dagli italiani Fernando Colazzo (321.000) e Alessandro Miotti (320.000). Quarta posizione per un altro svizzero: l’habitué di Campione Friedrich Paul Räz, giocatore molto imprevedibile e senza paura quando si tratta di “metterle tutte in mezzo”.

Il resto della top 10 è tutto italiano, con Marco Regonaschi (9°) nel ruolo di giocatore più noto:

POSIZIONE GIOCATORE NAZIONE STACK 1 Arad SHAQIRI Switzerland 341.500 2 Fernando COLAZZO Italy 321.000 3 Alessandro MIOTTI Italy 320.000 4 Friedrich Paul RÄZ Switzerland 317.500 5 Jonny TANG Italy 316.000 6 Alessandro OPPICINI Italy 293.500 7 Natale POLIZZOTTO Italy 286.000 8 Christian ZIZZO Italy 277.500 9 Marco REGONASCHI Italy 276.000 10 Gabriele NAPOLI Italy 250.500

Il Main Event ISOP riprende oggi alle 18:00 con il Day 1B e altri 11 livelli da 40 minuti. Ma nel palinsesto del festival trovano spazio anche altri eventi:

Omaha Main (24–25/10) – €300 buy-in

Mixed (25/10) – €200

