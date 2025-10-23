Messi giocherà fino a 41 anni: l’annuncio da cinema dell’Inter Miami

Pochi giorni la tripletta e la vittoria della classifica marcatori della MLS per la prima volta in carriera. Leo Messi all’Inter Miami si sta divertendo e si sta tenendo in ottima forma nell’ottica di poter continuare a giocare con la sua Nazionale. E vuole farlo ancora…

La notizia è di quelle forti sia dal punto di vista calcistico sia dal punto di vista mediatico: Leo Messi giocherà ancora per tre anni e lo farà con la maglia dell’Inter Miami. Il “diez” argentino, come ufficializzato dalla formazione di MLS della Florida, giocherà fino al 2028 e lo farà con la squadra di Miami.

L’Inter Miami ha offerto, trattato e ottenuto il rinnovo di contratto da parte del fenomeno di Rosario. L’ex Barcellona, arrivato negli States nel 2023, dopo l’esperienza negativa con il Paris Saint Germain andrà avanti ancora per tre anni. Una notizia che apre scenari importanti per la visibilità della Major League Soccer sempre più in crescita.

L’annuncio da cinema

E siccome gli americani fanno le cose sempre in grande, l’Inter Miami ha annunciato con un video cinematografico il rinnovo dell’argentino. Nell’annuncio Leo si sofferma su un foglio appoggiato su una scrivania e decide di firmarlo. Dopo la firma alle spalle dell’otto volte Pallone d’Oro, appare il cantiere del nuovo stadio del club di Miami.

Un set da cinema per annunciare il rinnovo di un calciatore con una carriera da cinema. Messi, ora, punta a vincere finalmente anche il campionato statunitense. E soprattutto il prossimo anno, punta a giocare la Coppa del Mondo per provare un clamoroso bis.

Messi all’Inter Miami

Ma come è effettivamente andata finora l’esperienza di Leo Messi all’Inter Miami? Finora, Leo ha giocato 53 partite in campionato e ha segnato l’enormità di 50 reti. Numeri da marziano, come era inevitabile che fosse anche in MLS per il fenomeno dell’Albiceleste.

Dopo aver vinto il trofeo della “stagione regolare”, ora Messi vuole la vittoria dell’MLS. Una vittoria che dovrà passare dalla forca dei playoff che cominceranno nella notte tra sabato e domenica. Alle 2, orario italiano, l’Inter Miami di Messi giocherà l’andata degli ottavi di finale contro Nashville. Il club del Tennessee è lo stesso contro cui la squadra di ha finito la regular season.

La stessa contro cui Leo, dopo pochi giorni, fa nel 2-5 della formazione di Miami aveva segnato l’ennesima tripletta della sua carriera e ovviamente i gol numero 887, 888 e 889. Numeri che, inevitabilmente, con tre anni ancora da giocare negli States diventeranno ancora più incredibili.