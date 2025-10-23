Roma, serata da incubo in Europa League: il Viktoria Plzen vince all’Olimpico

Dopo la sconfitta contro l’Inter, la Roma perde ancora all’Olimpico. In Europa League passa anche il Viktoria Plzen. Gasperini ora deve riflettere…

Arriva un’altra sconfitta per la Roma in Europa League. Dopo la sconfitta in casa del Lille, la squadra di Gasperini perde in casa anche contro i cechi del Viktoria Plzen. 1-2 il risultato finale deciso dal doppione vantaggio della formazione ospite nel primo tempo. E poi al gol che ha accorciato inutilmente le distanze di Paulo Dybala.

Niente da fare per i giallorossi che perdono ancora dopo la sconfitta di campionato contro l’Inter. La Roma, pur reagendo, non riesce a trovare il pareggio. Un altro ko che deve fare riflettere Gian Piero Gasperini che affronta il primo vero momento di difficoltà.

La gara

Il cuore non è bastato, e l’Olimpico si è trasformato ancora una volta in un campo di battaglia perduto. Dopo le sconfitte casalinghe con Torino e Inter, la Roma è crollata di nuovo davanti ai propri tifosi, travolta dal cinismo del Viktoria Plzen nella terza giornata di Europa League.

La squadra di Gasp continua a inseguire un’identità chiara e un gioco convincente, ma il primo tempo è stato un calvario: lento, confuso, privo di idee. I fischi dell’Olimpico hanno scandito l’intervallo, fotografando alla perfezione la frustrazione di un popolo che non riconosce più la propria squadra.

Il Viktoria Plzen, compatto e feroce, ha approfittato delle incertezze difensive giallorosse: il giovane Ziolkowski è stato travolto da Adu, che ha firmato un gran gol di destro, mentre Souaré ha raddoppiato indisturbato in area, in mezzo all’immobilismo generale.

Solo qualche lampo di Dybala — autore del suo 200º gol in carriera dal dischetto — ha riacceso una speranza nella ripresa. Gasp ha tentato la disperata rimonta lanciando quattro attaccanti contemporaneamente, ma il forcing finale è svanito nel nulla. Bailey e Ndicka hanno sfiorato il pareggio, ma la notte si è chiusa tra rabbia e delusione per una Roma è apparsa fragile, sfilacciata.

La situazione della Roma

La formazione giallorossa dopo tre partite di Europa League ha tre punti. La Roma è 23^ nel gruppone delle squadre a quota tre. Per il momento all’interno della zona playoff. Ma serve una reazione. Perché il rischio di finire velocemente fuori dalle prime 24 qualificate. La reazione serve assolutamente per la squadra giallorossa, non solo in Europa ma anche in campionato. Nel frattempo le sconfitte stagionali sono diventate quattro.