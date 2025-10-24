Rino Gattuso e Carlo Ancelotti, in campo e in panchina, hanno scritto pagine importantissime della storia del Milan. Eppure, oggi, dopo l’avvio della carriera da allenatore dell’ex centrocampista i rapporti sembrano essersi incrinati definitivamente.

Gennaro Gattuso e Carlo Ancelotti sono due pezzi di storia del Milan e assieme hanno scritto pagine importanti della storia rossonera. Per anni hanno rappresentato dei punti di riferimento per i tifosi del Diavolo e per anni hanno condiviso una bellissima amicizia, nata sui campi di Milanello e consolidata a San Siro.

Assieme, uno in panchina e l’altro in campo, hanno vinto assieme soprattutto uno Scudetto, nel 2004, e due Champions League, nel 2003 e nel 2007. Risultati costruiti sull’unità di un gruppo strapieno di intelligenza, grinta, talento e soprattutto personalità. Dovuti anche a un rapporto che non era solo quello tra un allenatore e un calciatore, ma anche tra due amici che condividono un percorso felice assieme.

Gattuso e Ancelotti oggi

Oggi Gattuso e Ancelotti non possono essere più “lontani” geograficamente. L’ex tecnico di Milan e Real Madrid vive in Canada e allena il Brasile. Rino, invece, sta provando il miracolo di portare la Nazionale italiana al prossimo Campionato del Mondo. E’ subentrato a Spalletti in estate.

E certamente la carriera da allenatore di Gattuso è stata influenzata dal lungo periodo di carriera da giocatore agli ordini di Ancelotti. Così come Carletto è certamente legato al suo mediano tutto dinamismo, grinta, corsa e intelligenza tattica. Ma i due, di sicuro, non sono più amici. La notizia era già trapelata tempo fa, ma a confermarla oggi è stata la figlia dell’attuale commissario tecnico della Seleçao, Katia Ancelotti.

Il retroscena di Katia Ancelotti

La figlia di Carletto, Katia, racconta il retroscena che avrebbe portato alla rottura tra Ancelotti e Gattuso. Una rottura che risale alla stagione sportiva 2019/20. Quell’anno il tecnico di Reggiolo era alla seconda annata alla guida del Napoli. I risultati deludenti e un durissimo scontro con lo spogliatoio portarono dunque all’esonero. Al suo posto arrivò Gennaro Gattuso.

Da allora, tra i due non c’è stato nessun contatto: “Non si sono più sentiti, né visti. Papà ci è rimasto male e non fa finta di niente – racconta Katia Ancelotti –. Rino non lo ha mai più chiamato”. Insomma, un rapporto stretto di amicizia rotto probabilmente da qualche scaramuccia indiretta dovuta all’addio di Ancelotti al Napoli e alla sostituzione compiutasi con l’allora tecnico ex Milan, che vedeva la sua carriera in rampa di lancio.