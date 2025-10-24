SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Ancelotti-Gattuso, amicizia finita: “Papà ci è rimasto male”. Il retroscena di Katia Ancelotti

Ancelotti-Gattuso, amicizia finita: “Papà ci è rimasto male”. Il retroscena di Katia Ancelotti

di

Rino Gattuso e Carlo Ancelotti, in campo e in panchina, hanno scritto pagine importantissime della storia del Milan. Eppure, oggi, dopo l’avvio della carriera da allenatore dell’ex centrocampista i rapporti sembrano essersi incrinati definitivamente.

Gennaro Gattuso e Carlo Ancelotti sono due pezzi di storia del Milan e assieme hanno scritto pagine importanti della storia rossonera. Per anni hanno rappresentato dei punti di riferimento per i tifosi del Diavolo e per anni hanno condiviso una bellissima amicizia, nata sui campi di Milanello e consolidata a San Siro.

Assieme, uno in panchina e l’altro in campo, hanno vinto assieme soprattutto uno Scudetto, nel 2004, e due Champions League, nel 2003 e nel 2007. Risultati costruiti sull’unità di un gruppo strapieno di intelligenza, grinta, talento e soprattutto personalità. Dovuti anche a un rapporto che non era solo quello tra un allenatore e un calciatore, ma anche tra due amici che condividono un percorso felice assieme.

L’abbraccio tra Gattuso e Ancelotti ai tempi del Milan
L’abbraccio tra Gattuso e Ancelotti ai tempi del Milan

Gattuso e Ancelotti oggi

Oggi Gattuso e Ancelotti non possono essere più “lontani” geograficamente. L’ex tecnico di Milan e Real Madrid vive in Canada e allena il Brasile. Rino, invece, sta provando il miracolo di portare la Nazionale italiana al prossimo Campionato del Mondo. E’ subentrato a Spalletti in estate.

E certamente la carriera da allenatore di Gattuso è stata influenzata dal lungo periodo di carriera da giocatore agli ordini di Ancelotti. Così come Carletto è certamente legato al suo mediano tutto dinamismo, grinta, corsa e intelligenza tattica. Ma i due, di sicuro, non sono più amici. La notizia era già trapelata tempo fa, ma a confermarla oggi è stata la figlia dell’attuale commissario tecnico della Seleçao, Katia Ancelotti.

Il retroscena di Katia Ancelotti

La figlia di Carletto, Katia, racconta il retroscena che avrebbe portato alla rottura tra Ancelotti e Gattuso. Una rottura che risale alla stagione sportiva 2019/20. Quell’anno il tecnico di Reggiolo era alla seconda annata alla guida del Napoli. I risultati deludenti e un durissimo scontro con lo spogliatoio portarono dunque all’esonero. Al suo posto arrivò Gennaro Gattuso.

Da allora, tra i due non c’è stato nessun contatto: “Non si sono più sentiti, né visti. Papà ci è rimasto male e non fa finta di niente – racconta Katia Ancelotti. Rino non lo ha mai più chiamato”. Insomma, un rapporto stretto di amicizia rotto probabilmente da qualche scaramuccia indiretta dovuta all’addio di Ancelotti al Napoli e alla sostituzione compiutasi con l’allora tecnico ex Milan, che vedeva la sua carriera in rampa di lancio.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×