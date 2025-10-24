Barcelona, Yamal infiamma il Clasico: “Il Real Madrid ruba e si lamenta”

Il Barcelona si prepara al Clasico di domenica pomeriggio. E come sempre anche l’avvicinamento alla gara si fa bollente. Ad alzare la temperatura dell’attesa per la sfida tra Barcelona e Real Madrid, ci ha pensato Lamine Yamal in un’intervista in preparazione al big match.

Lamine Yamal attende il Clasico come un vero tifoso del Barcelona e vede nel Real Madrid non solo un avversario, ma un vero e proprio nemico. Un acerrimo nemico. E ha alzato immediatamente i toni della contesa in vista del big match di domenica pomeriggio. Il fenomeno del Barcelona, reduce da un infortunio, ha voluto attaccare il Madrid sulla questione arbitri.

Una polemica utile solo a scaldare gli animi. Anche perché il Barcelona è reduce da un arbitraggio abbastanza discusso in Champions League contro l’Olympiacos. Una gara in cui i greci hanno subito un rigore discutibile contro e certamente una espulsione per una seconda ammonizione, oggettivamente inesistente, a cui però non ha potuto porre rimedio il VAR proprio perché si trattava di una doppia ammonizione.

L’ironia sul Real Madrid

Il numero dieci del Barcelona incalzato sulla difficoltà di giocare di fronte al pubblico madridista ha risposto: “Giocare il Clasico al Bernabeu sarà difficile? L’ultima volta che ci abbiamo giocato, com’è finita? 0-4…“. Un messaggio forte e chiaro alla Casa Blanca. Il Barça è convinto di poter fare la voce del leone anche in questa stagione nello scontro diretto. Anche in virtù del fatto che il Real, da Ancelotti a Xabi Alonso non sembra essere migliorato in difesa e contro l’Atletico ne ha incassati addirittura 5.

Yamal si è dunque mostrato molto sicuro della forza sua e dei suoi compagni: “Andrà a finire di nuovo così? Non so, ma potrebbe“.

Yamal infiamma il Clasico

Poi, ancora incalzato dall’intervistatore con un riferimento alla Kings League, Yamal da vero sostenitore del Barcelona parla delle proteste del Real Madrid: “Il Real Madrid è come i Porcinos? Rubano e poi si lamentano quindi…“. Insomma non la migliore delle atmosfere per approcciare a un Clasico che potrebbe definire la classifica della Liga in maniera ancora più netta di quanto non lo sia già.

Il Barcelona infatti insegue il Real Madrid in testa alla classifica. Dopo 9 giornate, nonostante i Blancos abbiano subito una brutta sconfitta contro l’Atletico si trovano a quota 24 punti, frutto di 8 vittorie e una sconfitta, mentre i Blaugrana seguono a quota 22 punti, superati dopo il brutto ko subito in casa del Siviglia prima della sosta.