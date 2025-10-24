Federica Pellegrini, lacrime inevitabili: “Ho sofferto”

Un percorso difficile segnato da sofferenza quello di Federica Pellegrini: un momento di fragilità dell’ex campionessa

Federica Pellegrini torna al centro dei riflettori per una vicenda che l’ha scossa particolarmente. L’ex nuotatrice è spesso al centro dei tabloid per le sue vicende extra nuoto. È anche vero che “la Divina”, come è stata soprannominata, è stata una delle migliori nuotatrici che ha rappresentato l’Italia negli anni, aumentando di gran lunga il palmarès azzurro con le sue medaglie vinte.

Tuttavia, oggi la Pellegrini torna protagonista per una vicenda spiacevole che l’ha vista recentemente coinvolta, una sofferenza che l’ha toccata da vicino.

Lacrime inevitabili per Federica Pellegrini

A tornare prepotentemente sulle pagine dei tabloid sono le recenti dichiarazioni dello storico ex fidanzato di Federica Pellegrini, l’ex nuotatore Filippo Magnini. I due hanno spesso occupato pagine giornalistiche riguardo la loro relazione negli anni in cui entrambi gareggiavano. Tuttavia, a distanza di anni, la loro storia d’amore torna di nuovo al centro dell’attenzione, considerata una delle più chiacchierate nel mondo del gossip negli ultimi tempi.

Lacrime inevitabili per Federica Pellegrini (Foto Instagram Magnini) Sportitalia.it

A fare scalpore in quegli anni non era solo l’intensità della loro storia, ma anche la rottura estremamente dura che c’è stata, che la stessa Pellegrini in un’intervista a La Stampa aveva definito un “massacro” sentimentale la rottura con Magnini. Inoltre “La Divina” aveva anche dichiarato: “E’ evidente che eravamo destinati a essere importanti l’uno per l’altra”.

Lo stesso ex nuotatore aveva poi sottolineato invece: “Federica non era più sicura dell’amore, mi ha lasciato lei. Io ho sofferto tanto, ho sperato per un anno, adesso ho girato pagina, è finita“. Dure dichiarazioni da parte dell’ex nuotatore. Oggi i due ex atleti hanno deciso di voltare pagina e attualmente sono impegnati con persone diverse, ma comunque la loro storia continua a essere spesso discussa anche a distanza di anni.

Filippo Magnini ha infatti rivelato di aver molto sofferto all’epoca dopo la rottura con l’ex collega, essendo stato lui a essere lasciato dalla nuotatrice, e di aver sofferto molto per quella decisione. Tuttavia, oggi Federica Pellegrini è sposata con Matteo Giunta, con cui ha una figlia di nome Matilde, mentre Filippo è da anni in coppia con la showgirl Giorgia Palmas, con cui ha una figlia. A distanza di anni, nonostante la loro relazione sia ormai conclusa, il loro passato continua a essere spesso al centro dell’attenzione.