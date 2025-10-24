LeBron James tradito: chi è l’amico che passava informazioni private e finito nello scandalo NBA

Negli arresti di massa sul caso scommesse che ha sconvolto l’NBA, è stato fermato anche Damon Jones, un amico di LeBron James, che avrebbe venduto informazioni riservate su di lui.

S’arricchisce di continui colpi di scena il quadro sconfortante degli arresti di massa avvenuti negli Stati Uniti d’America in seguito allo scossone relativo al caso scommesse dell’NBA. Damon Jones, ex giocatore di basket quest’oggi 49enne, 11 dei quali passati sui parquet NBA (passato tra l’altro anche nelle fila del Napoli) è stato arrestato a Las Vegas per aver venduto informazioni private sul suo amico LeBron James. Informazioni che, stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti, sarebbero servite a terze persone per piazzare scommesse importanti.

Damon Jones e lo scandalo scommesse

Secondo quanto riferito dal quotidiano The Athletic, LeBron James era il giocatore su cui Damon Jones aveva utilizzato informazioni riservate prima di una partita Bucks-Lakers del febbraio 2023. In che modo? Jones avrebbe detto ad altre persone a lui vicine di scommettere su Milwaukee dopo aver saputo che LeBron sarebbe rimasto fuori dal campo per un dolore alla caviglia, prima che la notizia fosse inserita nel referto degli infortuni e dunque prima che diventasse di dominio pubblico. Le accuse, però, non finiscono qui: Jones avrebbe anche venduto informazioni non pubbliche a inizio 2024 su un giocatore dei Lakers. Informazione legate a una partita giocata il 15 gennaio 2024 contro gli Oklahoma City Thunder. In quel frangente le informazioni, che dovevano essere conosciute solamente all’interno dello staff della squadra, fruttarono per gli inquirenti una vincita di oltre 100.000 dollari.

Jones, il linguaggio in codice per le scommesse

Le indagini, nel frattempo proseguono e forniscono un quadro davvero sconfortante. Secondo l’accusa Jones abbia venduto le notizie di infortuni di James e anche di Anthony Davis prima che l’informazione fosse resa pubblica. In questo modo persone terze hanno potuto piazzare le scommesse poi successivamente vinte. Non viene contestato, ne capo d’imputazione, illecito sportivo nei confronti di James e Davis, ritenuti dagli inquirenti vittime della vicenda.