Napoli-Inter, al Maradona una sfida che profuma di Scudetto

Azzurri in cerca di riscatto dopo il crollo col PSV, nerazzurri lanciatissimi con sette vittorie di fila. In palio punti pesanti per il vertice della Serie A

Sabato sera, alle ore 18, lo stadio Diego Armando Maradona si prepara ad accendere i riflettori su una delle sfide più attese dell’inizio di stagione: Napoli-Inter, valida per l’ottava giornata di Serie A. In palio non ci sono soltanto tre punti, ma una fetta importante di autostima e di consapevolezza per due squadre costruite per vincere lo Scudetto.

Napoli, serve una scossa

Come sottolinea Planetwin365.news, Il Napoli arriva all’appuntamento in un momento delicato. Dopo lo stop in campionato contro il Torino, firmato dall’ex Simeone, è arrivata anche la clamorosa batosta europea contro il PSV Eindhoven (6-2). Due sconfitte di fila che hanno lasciato il segno, ma non hanno scalfito del tutto la fiducia della squadra di Conte, imbattuta in Serie A al Maradona dal dicembre 2024, quando la Lazio espugnò Fuorigrotta con un gol di Isaksen. Gli azzurri sono a quota 15 punti, gli stessi di Inter e Roma, a una sola lunghezza dal Milan capolista: margini ridottissimi, ma l’obiettivo è ritrovare immediatamente equilibrio difensivo e compattezza, due ingredienti che ultimamente sono mancati.

Inter, macchina perfetta

Momento diametralmente opposto per l’Inter di Chivu, reduce da sette vittorie consecutive tra campionato e Champions League. La Beneamata vola, segna con regolarità e subisce pochissimo: appena due reti incassate nelle ultime sette gare.

L’ultimo acuto è arrivato in Belgio, con il netto 4-0 rifilato all’ Union Saint-Gilloise, mentre in Serie A i nerazzurri sono reduci dal successo all’Olimpico contro la Roma. Una striscia positiva che ha riportato entusiasmo e convinzione in un gruppo che punta apertamente al titolo.

Precedenti e numeri

Equilibrio totale negli ultimi confronti diretti: tre pareggi consecutivi, tutti terminati 1-1. Curiosamente, né il Napoli né l’Inter hanno ancora pareggiato una partita in questo campionato, un dato condiviso solo con la Roma di Gasperini. Al Maradona, la storia racconta partite spesso bloccate: cinque pareggi nelle ultime nove sfide ufficiali, e ben sette degli ultimi dieci incontri tra le due formazioni si sono conclusi con al massimo due gol totali.

