Nuova esperienza in panchina per Rafa Benitez, che è il nuovo allenatore del Panathinaikos. Per l’ex Liverpool un contratto di natura biennale.

L’ultima esperienza per Benitez era stata quella sulla panchina del Celta Vigo, adesso per lui c’è il Panathinaikos. Dopo un inizio di stagione difficile, in cui la formazione di Atene ha ottenuto 9 punti in 6 partite di campionato e una sola vittoria in Europa League, ecco la decisione di cambiare guida, con l’inserimento di una figura molto esperta come quella di Benitez. Per il tecnico spagnolo sono in totale ben i 13 titoli complessivi conquistati a livello nazionale ed europeo, con 6 squadre differenti e ben 3 campionati.

Benitez in Grecia, lo zampino dell’ex Roma

Pochi giorni fa Benitez era presente al Festival di Trento e aveva risposto così alle domande dei colleghi di Tmw. Il centrocampo del Napoli è il più forte della Serie A? “Può essere. Io credo che siamo all’inizio. Stanno facendo molto bene ma vediamo piano piano. Ogni partita può essere diversa ma tutti insieme hanno un centrocampo molto forte”, aveva detto, soffermandosi dunque sulla squadra italiana che aveva allenato.

Con l’approdo di Benitez in Grecia, c’è lo zampino dell’ex Roma Franco Baldini, entrato nel Panathinaikos da pochi giorni come consulente strategico: gestione trasferimenti e riorganizzazione per rilanciare il club. C’erano indiscrezioni sulla volontà di portare in Grecia Pradé, ora si è concretizzato quello di Benitez.

L’obiettivo del Panathinaikos è sicuramente quello di risollevarsi perché gli investimenti della proprietà non soddisfano, al momento, i risultati ottenuti sul campo. Si cerca dunque una svolta ben decisa sul piano dei risultati sin da subito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos)

Benitez, le tappe della carriera

Benitez ha cominciato ad allenare nelle giovanili Real Madrid a partire dal 1986. In 7 anni di militanza riesce nell’impresa di vincere complessivamente ben 6 trofei. Poi la sua prima esperienza tra i grandi, alla guida dell’Osasuna. Non finisce qui perché Benitez in Spagna approda al Valladolid e dunque al Valencia. Arriva poi la chiamata del Liverpool, dove Benitez entra nella storia del club vincendo la celebre finale di Champions League nella quale gli inglesi erano sotto 0-3 contro il Milan alla fine del primo tempo, battendo poi i rossoneri ai calci di rigore.

Le esperienze proseguono poi con Inter, Napoli, Real Madrid, Newcastle, dunque in Cina, la breve parentesi all’Everton e al Celta Vigo. Ora Benitez riparte dalla Grecia.