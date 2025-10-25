Messi infinito, doppietta show e nona Scarpa d’oro: tocca quota 891 gol

Lionel Messi continua a stupire tutti a suon di gol e prestazioni convincenti. Dopo aver sollevato il trofeo della Scarpa d’Oro MLS, la Pulce ha ricevuto il Golden Boot, la Scarpa d’Oro della MLS.



Messi, record su record: un altro premio

Lionel Messi ha segnato due gol (uno in tuffo di testa, non proprio la specialità della casa) e ha messo a referto anche un assist, guidando l’Inter Miami CF a una clamorosa vittoria per 3-1 contro il Nashville SC nella prima partita della serie playoff del primo turno. Il teatro di questa splendida prestazione è stato il Chase Stadium di Fort Lauderdale, in Florida. L’Inter Miami ha vinto e convinto, conquistando la prima vittoria nella serie al meglio delle tre partite prima di recarsi a Nashville il 1° novembre nella speranza di accedere agli ottavi di finale dei playoff.

Prima della partita, il commissario della MLS Don Garber ha consegnato a Messi il premio per il miglior marcatore della stagione 2025 e ha parlato della sua importanza per il campionato: “Messi si è aggiudicato la Scarpa d’Oro segnando 29 gol in 28 partite, aggiudicandosi il premio per la prima volta da quando è arrivato all’Inter Miami nel 2023″.

“Sono qui stasera non solo per assistere alla partita, ma per consegnare a Leo la Scarpa d’Oro. Non credo che avremmo mai potuto immaginare che Leo sarebbe stato in grado di dare il massimo per questo club, per questa città e per questo campionato”, ha detto Garber. Per Messi si tratta della prima Scarpa d’Oro fuori dalla Liga spagnola (in MLS), la nona in carriera. Un altro traguardo strabiliante per il fuoriclasse argentino che vuole continuare a fare la storia del calcio.

Timeless. Leo Messi, your 2025 @MLS Golden Boot Winner 🏆 pic.twitter.com/ZwXlljJ4fu — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 25, 2025

Infinito Messi: numeri strabilianti

Mascherano, tecnico dell’Inter Miami, ha voluto parlare così di Messi: “Ha cambiato la traiettoria della Major League Soccer, e stavamo già andando piuttosto bene. E penso che avere altri tre anni sarà solo un altro regalo. Spero che sia un dono che continua a dare. È stato emozionante vederlo giocare e vedere quanto è felice qui a Miami e negli Stati Uniti. In questa fase, tutti i giocatori sono importanti. Per raggiungere il punto più alto, avremo bisogno di tutti, perché questa è la realtà. Cerchiamo di trasmettere e inseguire significa essere preparati a ciò che ci aspetta”, ha detto Mascherano.

🇦🇷 Lionel Messi’s career stats are beyond imagination ⚽️ 891 goals 🥈

🎯 399 assists 🥇

🏆 46 trophies 🥇

🤝 1290 G/A 🥇 GOAT! 🐐 pic.twitter.com/UqDi2CTk9Z — Sholy Nation Sports (@Sholynationsp) October 25, 2025

I numeri della carriera di Lionel Messi sono a dir poco strabilianti: 891 gol, 399 assist e 46 trofei conquistati. E la Pulce continua a fare il bello e il cattivo tempo anche a fine carriera.