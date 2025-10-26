Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, tranquillizza tutti dopo il ricovero in ospedale in seguito allo scontro di gioco con Cristante.

“Tutto ok”. Domenico Berardi, leader del Sassuolo, ha voluto tranquillizzare tutti attraverso una storia Instagram direttamente dall’ospedale. C’era apprensione per le condizioni del classe 1994, uscito dal campo durante la sfida contro la Roma dopo uno scontro di gioco con Cristante. Il giocatore era stato accompagnato in ospedale dopo la partita per dei controlli visti i giramenti di testa accusati nei momenti successivi allo scontro. Le prime sensazioni dopo allo scontro di gioco inducevano alla tranquillità, ma i controlli medici hanno tolto ogni dubbio.

Berardi, selfie dall’ospedale dopo l’infortunio

Domenico Berardi ha lasciato il campo dopo un’ora di gioco a seguito di uno scontro duro con il centrocampista della Roma Bryan Cristante. Al posto del dieci dei neroverdi è entrato l’ex giallorosso Volpato. All’inizio un pochino di apprensione per il problema alla testa del numero dieci, caduto a terra in modo scomposto.

Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ha parlato così delle condizioni di Berardi e Romagna nel post-partita: “Romagna si è fatto male, penso che starà fuori per un po’ di tempo. Da Domenico arrivano notizie confortanti perché è andato all’ospedale a fare accertamenti ma arrivano notizie positive. Abbiamo dovuto sprecare uno slot subito con Romagna, ma ci teniamo il fatto di essere rimasti dentro alla gara con un avversario molto forte”.

Lo stesso Grosso ha anche specificato: “Berardi è in ospedale per accertamenti, le notizie sembrano positive”, ha affermato il tecnico. Le parole facevano ben sperare, il selfie pubblicato su Instagram con la descrizione: “Tutto ok”, tranquillizza tutti i tifosi del Sassuolo e non solo.

Adesso resta da capire solamente quando Berardi verrà dimesso, ma le sue condizioni sono buone e lo staff medico dell’ospedale valuterà attentamente nelle prossime ore il da farsi. Per il Sassuolo, quest’oggi, è arrivata una sconfitta che ha interrotto la serie di tre risultati utili consecutivi, ricordando i successi con Udinese e Verona e il pareggio al Via del Mare contro il Lecce.

I punti in classifica sono 10 frutto di 8 gol realizzati e 9 incassati. I neroverdi guardano già oltre perché non c’è molto tempo per rifiatare, considerando il turno infrasettimanale che vedrà la truppa di Grosso affrontare il Cagliari mercoledì alle 18:30. Magari, a dispozione di Grosso, ci sarà anche Berardi. Nelle prossime ore lo staff sanitario del Sassuolo avrà sicuramente più certezze.