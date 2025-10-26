La scelta di Sinner cambia le carte in tavola: un ribaltone inaspettato che cambia tutto per il tennista altoatesino

Tra i numerosi impegni a cui è chiamato, Jannik Sinner è attualmente impegnato al Vienna Open, in programma al Wiener Stadthalle, competizione che lo vede protagonista nella capitale austriaca.

Ribaltone Sinner, la decisione è appena arrivata (Foto Instagram Jannik Sinner) Sportitalia.it

Tuttavia, il numero due al mondo è tornato sotto i riflettori per una vicenda che ha suscitato non poche polemiche, e ora sembra che una decisione definitiva sia finalmente arrivata.

Sinner, svolta inaspettata: ora cambia tutto per il tennista

Il caso riguarda la Coppa Davis, competizione alla quale Sinner ha scelto di non partecipare, motivando la decisione con la necessità di recuperare energie in vista dei prossimi impegni, a partire dagli Australian Open, competizione prevista per il 2026. La scelta di saltare le Final 8 della Davis, infatti, ha suscitato forti discussioni nell’ambiente tennistico, dato che si trattava della prima volta in carriera che il numero due al mondo rinunciava a rappresentare l’Italia nella competizione che andrà in scena a Bologna.

“Quest’anno abbiamo deciso così, io e il mio team. È una decisione difficile non andare alla Coppa Davis ma nell’altro senso l’obiettivo dopo Torino è ripartire con il piede giusto in Australia, una settimana sembra una banalità, ma non lo è, perché è molto importante fare una preparazione di una settimana più lunga. Poi l’abbiamo vinta anche nel 2023 e nel 2024, e anche questo è un fattore, era importante vincerla e quest’anno abbiamo deciso così”, aveva rivelato qualche giorno fa Sinner ai microfoni di Sky Sport.

Secondo quanto emerso, Sinner avrebbe deciso di concentrare tutte le proprie energie sull’ATP Tour, nella rincorsa ai punti preziosi contro Carlos Alcaraz, attuale numero uno al mondo. La sua assenza dalle finali di Coppa Davis ha quindi creato un dibattito acceso tra tifosi, colleghi e addetti ai lavori.

Si tratta di una scelta “difficile”, ma necessaria per far riprendere fiato al numero due al mondo, ben consapevole anche che in Coppa Davis non è possibile guadagnare punti ATP, utili per scalare la classifica e accorciare sul rivale spagnolo.

Tuttavia, nelle ultime ore, si sarebbe aperta la possibilità di un ribaltamento della decisione. Diverse fonti, riportate dal Messaggero, suggeriscono che Sinner potrebbe ripensarci e partecipare alle finali di Coppa Davis a novembre, una scelta che inizierebbe a prendere sempre più corpo nell’ambiente tennistico italiano. Nonostante ciò, la decisione non è ancora ufficiale.