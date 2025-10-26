Una magia di Dybala a Reggio Emilia lancia la Roma in testa con il Napoli

La Roma torna in testa alla classifica: a Reggio Emilia contro il Sassuolo basta una magia di Dybala per battere il Sassuolo.

Tre punti dovevano essere, tre punti sono arrivati per la Roma di Gasperini che è riuscita a superare il Sassuolo dopo una gara ricca di sostanza su un campo, quello di Reggio Emilia, mai banale soprattutto quando di fronte ti ritrovi una formazione, quella di Grosso, brava a giocare a calcio con dinamismo e rapidità. Al 16esimo del primo tempo il gol che decide la partita: porta la firma di Dybala. Si riscatta in via immediata la Roma che sale a 18 punti in classifica al pari del Napoli.

Roma vittoriosa a Reggio Emilia

Ottimo successo della Roma, che ha avuto modo di rifarsi dopo la sconfitta di qualche giorno fa in Europa League contro il Viktoria Plzen. I giallorossi sono riusciti ad avere la meglio del Sassuolo grazie alla rete di Dybala. Con quest’acuto la Roma è in testa a 18 punti con il Napoli.

Una partita che ha vissuto di continui scossoni tra la prima chance per il Sassuolo al 7′, con Fadera bravo a impegnare Svilar e la voglia della Roma prima di sbloccarla e poi di chiuderla. Ma non è stata una partita facile perché a inizio ripresa il Sassuolo ha sfiorato il pareggio con Pinamonti. Nel finale diverse chance per la Roma non concretizzate. Ma il bilancio non cambia.

Gasperini, tecnico della Roma, nella conferenza pre-partita aveva parlato così.

Come mai questa squadra non riesce a rimontare?

“A volte ci sono dei periodi così, altre volte invece andavamo in vantaggio noi. Però, prendendo ad esempio la partita di Firenze, siamo riusciti a ribaltarla. Devo dire che, restando a queste ultime due gare, abbiamo preso davvero due brutti gol. Però, soprattutto con l’Inter, abbiamo avuto tutta la reazione che dovevamo avere. Non siamo stati molto fortunati. L’altra sera dovevamo probabilmente fare di più, anche se la reazione della squadra c’è stata e si è vista chiaramente. Come già con l’Inter, abbiamo disputato un secondo tempo sicuramente positivo, a dimostrazione del fatto che sul piano atletico stiamo meglio.”

Sull’attacco con la punta di ruolo? Con Ferguson è successo qualcosa?

“Abbiamo giocato 7 partite in campionato e 3 in coppa, quindi 10 in totale, e lui ha partecipato a 9: l’unica che non ha disputato è stata quella di Firenze. Le cose di cui si parla non sono legate al campo, su tutto il resto si può dire o raccontare ciò che si vuole”.