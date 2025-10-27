L’arbitro Colombo, dopo due errori evidenti nella direzione di Lazio-Juve, è stato fermato dall’AIA per la prossima giornata di campionato.

A dir poco insufficiente la gestione dell’arbitro Colombo nel corso di Lazio-Juventus, match dell’Olimpico che ha chiuso l’ottava giornata di campionato e che ha visto vincere i biancocelesti con l’acuto di Basic nel corso della prima frazione. L’arbitro della sezione di Como è stato fermato dall’AIA e non è stato designato per nessuna partita di Serie A e B in programma tra domani e giovedì. Una prova fortemente negativa che ha portato l’AIA a prendere questa decisione.

Lazio-Juve, gli errori di Colombo

All’Olimpico Colombo ha sbagliato molto: in primis la scelta sui cartellini. L’episodio più eclatante riguarda il fallo di McKennie, che ha mandato su tutte le furie Sarri e la panchina laziale per un fischio mancato con conseguente doppio giallo per intervento irregolare ai danni di Guendouzi.

Un altro episodio dubbio della conduzione arbitrale di Colombo ha riguardato il calcio di rigore non assegnato alla Juventus, dopo il contatto tra Gila e Conceicao. Anche in quel caso Colombo ha lasciato correre. La sua direzione non è piaciuta affatto ai vertici dell’AIA e per questo è stato fermato per un turno.

Per la Lazio si è trattata di una vittoria che dà morale ed è valsa il 10^ posto in classifica. La Lazio ha superato l’ostacolo Juventus e si è portata a -3 dal 5^ posto e a -4 dal 3^ posto. Un successo prezioso arrivato dopo il pareggio di Bergamo con l’Atalanta. Due gare che potevano rappresentare due ostacoli complicati da superare e che hanno visto invece i biancocelesti guadagnare 4 punti e riavvicinarsi alle prime posizioni della classifica.

Un ko pesantissimo per la Juventus che vede ora i bianconeri ottavi in classifica a 12 punti. Troppi pochi per una squadra come la Juventus che sta attraversando un momento di crisi. Crisi acuita ulteriormente dall’eroe della serata, un epurato diventato perno inossidabile, che ora fa sognare la Lazio. E in giornata è arrivato l’esonero di Tudor.