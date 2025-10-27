Federica Pellegrini, altra batosta: “Una vergogna”

La vergogna si abbatta ancora sullo sport e Federica Pellegrini ha dovuto fare i conti con una batosta senza precedenti. L’annuncio ha gelato tutti i fan.

Anche lontana dalle corsie, Federica Pellegrini resta uno dei personaggi più discussi dello sport italiano. La “Divina” è ormai una presenza fissa nel dibattito pubblico, capace di accendere conversazioni e polemiche anche senza scendere in acqua. Nel corso del 2025, infatti, il suo nome è tornato più volte al centro dell’attenzione: prima per le dichiarazioni su Jannik Sinner, poi per il presunto rifiuto di partecipare a Ballando con le Stelle per evitare di ritrovarsi in trasmissione con l’ex compagno Filippo Magnini. Tutto è iniziato la scorsa primavera, quando la campionessa olimpica aveva commentato la vicenda del “caso Clostebol” che aveva coinvolto Sinner. Alcune sue parole, interpretate come una critica alla disparità di trattamento tra atleti, hanno scatenato una vera bufera mediatica. In molti le hanno rimproverato toni inopportuni, altri hanno difeso la sua libertà di opinione.

Sui social si è scatenata una tempesta di commenti e la stessa Pellegrini, con l’ironia che la contraddistingue, aveva poi replicato con un video scherzoso: “Sono Federica e sono due giorni che non rispondo a un hater”, accompagnato da un sorriso amaro ma disarmante. Poi è arrivato il capitolo televisivo: alcune indiscrezioni hanno parlato di un suo rifiuto a Ballando con le Stelle per non incrociare l’ex compagno Magnini, oggi legato a un’altra fase della sua vita. Anche questa scelta ha alimentato le pagine di gossip, confermando quanto ogni passo della Pellegrini resti osservato, interpretato e spesso amplificato. In pochi, però, mettono in dubbio la sua influenza: ogni suo commento, anche marginale, diventa notizia. E se questa volta lei non c’entra direttamente, a finire sotto i riflettori è il marito, Matteo Giunta, che ha deciso di dire la sua su un tema tutt’altro che leggero.

Giunta contro la FIS: “Vergogna, lo sport non deve diventare politica”

La scintilla è arrivata dopo la decisione della Federazione Internazionale di Sci (FIS) di escludere gli atleti di Russia e Bielorussia dalle qualificazioni per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Una misura drastica, che impedisce ai rappresentanti dei due Paesi non solo di competere sotto le proprie bandiere, ma anche di accumulare punti per la qualificazione olimpica, rendendo di fatto impossibile la loro partecipazione. La decisione, spiegano dalla FIS, si inserisce nel solco delle sanzioni sportive seguite al conflitto in Ucraina: la federazione ha ritenuto incompatibile la presenza di atleti legati a nazioni direttamente coinvolte nella guerra, preferendo una linea di chiusura totale anche nei confronti di chi si fosse dichiarato “neutrale”. Tuttavia, non tutti hanno condiviso questa scelta. Tra le voci più critiche spicca quella di Matteo Giunta, ex allenatore della nazionale di nuoto e marito di Federica Pellegrini.

Sul suo profilo Instagram, Giunta ha espresso un pensiero netto: “Quando lo sport diventa politica, perde la sua anima. Escludere gli atleti russi e bielorussi da Milano-Cortina 2026 non è giustizia, è politica travestita da morale. La decisione della FIS è inaccettabile, colpire gli atleti e i tecnici che dedicano la loro vita al sogno olimpico è una profonda ingiustizia. Vergogna!”. Un messaggio diretto, che ha subito raccolto centinaia di commenti e acceso il dibattito tra chi vede nella decisione della FIS un atto necessario e chi, come Giunta, la considera un tradimento dello spirito olimpico. La vicenda riporta alla luce un tema sempre attuale: il difficile equilibrio tra sport e geopolitica, tra neutralità e responsabilità. E se Federica Pellegrini resta, almeno stavolta, spettatrice, l’eco delle sue battaglie pubbliche sembra aver trovato una nuova voce in casa.