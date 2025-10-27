Serie A: Il Milan contro il tabù Atalanta nel big match del turno infrasettimanale

La Dea vuole tornare al successo dopo 4 pareggi. Il Diavolo cerca il pronto riscatto dopo il mezzo passo falso con il Pisa

La Serie A non si ferma e domani sera il turno infrasettimanale propone subito un match di grande interesse: alle 20:45 l’Atalanta ospita il Milan al Gewiss Stadium di Bergamo.

Dea ancora imbattuta, ma i pareggi iniziano a essere troppi

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, l’Atalanta resta l’unica squadra ancora imbattuta del campionato, con due vittorie e sei pareggi, quattro dei quali consecutivi. Tuttavia, la solidità difensiva cozza con una certa sterilità offensiva: la squadra di Juric crea molto, ma finalizza poco, con appena 12 gol messi a referto e solo tre successi nelle ultime quindici gare interne.

Milan con la porta inviolata in trasferta

Il Milan di Allegri arriva da un rocambolesco 2-2 contro il Pisa, risultato che ha fatto perdere al Diavolo la testa della classifica. Nonostante tutto, i rossoneri hanno collezionato il settimo risultato utile consecutivo, con cinque vittorie e due pareggi. Interessante notare che lontano da San Siro, Maignan non ha ancora subito gol, mantenendo la porta inviolata contro Lecce, Udinese e Juventus.

Statistiche e precedenti

La storia recente sorride all’Atalanta: quattro vittorie e un pareggio negli ultimi cinque confronti con il Milan, che non batte i bergamaschi dal febbraio 2023. Inoltre, otto delle ultime dieci partite giocate a Bergamo hanno visto entrambe le squadre andare a segno, a conferma di sfide spesso aperte e spettacolari.

Per maggiori informazioni sulla Serie A puoi visitare il sito di Planetwin365.news.