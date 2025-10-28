A Manchester trionfa il ‘local hero’! Tuan Le batte Christopher Brammer e si aggiudica il PS Open Main Event

Il giocatore di Manchester ha così incassato un primo premio da £149.200, dopo aver stretto con Brammer un deal che ha quasi diviso a metà la moneta totale riservata agli ultimi due giocatori, lasciando solo £15.000 e il trofeo in palio per il vincitore. Padre di quattro figli e giocatore amatoriale, Le ha commentato con modestia – e forse un pizzico di ironia – la sua impresa: “È stato difficile giocare contro un professionista. Non ho tempo per studiare, non sono tecnico, non so nemmeno calcolare gli stack in big blind come invece fanno loro!”

“Ricreativo” sì, ma “amatoriale” dal punto di vista tecnico fino a un certo punto, perché il palmarès di Tuan Le racconta tutt’altro. Nel 2023, infatti, aveva già vinto il Main Event UKIPT Blackpool, mentre nel 2017 era arrivato secondo al GUKPT Manchester, risultati che testimoniano la sua abilità nei tornei live.

Tuttavia, la vittoria di Manchester ha un altro valore, non solo economico ma anche per il prestigio di un torneo da 927 entry con buy-in di 1.100 euro, contro le 268 iscrizioni – sempre da 1.100 sterline – degli altri due tornei sopracitati.

Questo è il payout finale del PokerStars Open Main Event edizione 2025:

Tuan Le, United Kingdom – £149.200 (deal) Christopher Brammer, United Kingdom – £134.200 (deal) Hasmukh Khodiyara, United Kingdom – £77.860 Adam Andersson, Sweden, £59.890 Mohamed Kerkeni, France – £46.070 Sinead Davenport, United Kingdom – £35.440

Le e Brammer hanno iniziato il Final Day come dominatori assoluti: la somma dei loro stack corrispondeva a due terzi delle chips in gioco!

Brammer ha chiuso il Day 3 con 8.725.000, solo 500.000 in più rispetto a Tuan Le. Nel corso della penultima giornata sono usciti giocatori di alto livello, quali il noto francese Antoine Labat (9° nel Main Event delle WSOP 2018), il pro britannico Jack Hardcastle e Kenny Hallaert, due volte presente al final table ME WSOP.

Al 12° posto si è invece fermato il grinder olandese Michel Molenaar, fermato proprio da Brammer con un grande call. Sul river K♦5♠3♥9♦7♦ e 600.000 chips nel pot, il britannico punta 400.000. Molenaar replica andando all-in. Brammer ragiona per un po’ su questo check-raise shove che a prima vista indica una mano molto forte: alla fine non crede all’olandese e chiama con K♥8♦, top pair di kappa. Ha ragione, perché Molenaar è costretto a mostrare il bluff con 5♦4♣, solo coppia di 5.

L’eliminazione del rumeno Iulian-Petrut Petrache al 7° posto, per mano di Tuan Le in un classico coin-flip, ha chiuso il Day 3.

Il Final Table a 6 giocatori ha vissuto momenti di forte intensità sin dalle prime mani. Brammer, inizialmente aggressivo, ha perso terreno dopo aver subito due cooler da coppia di Kappa a vantaggio di Mohamed Kerkeni. Il pro inglese non si è tuttavia perso d’animo: ha resistito e poi trovato il colpo salvifico in all-in con J♠[7] vs A♠Q♣ e J♥, eliminando Sinead Davenport in sesta posizione.

Kerkeni ha poi chiuso quinto, eliminato proprio da Le in uno scontro tra K♥10♣ vs A♠K♦ con Big Slick che regge sul board. Lo svedese Adam Andersson, qualificato online, si è fermato al quarto posto, centrando il suo miglior risultato live di sempre: A♥J♥ vs A♣Q♦ sempre di Le e altro board liscio.

Podio invece per Hasmukh Khodiyara, eliminato da Brammer. Il professionista va diretto all-in da SB con 10♠2♠ e trova il call del suo avversario che mostra K♠9♥. Khodiyara parte avanti ma 2♥10♦ come prime carte del flop lo mandano al tappeto.

Rimasti in due, i finalisti hanno siglato il deal. Gli stack quasi pari hanno determinato un primo livello molto combattuto. Ad un certo punto, Brammer si è trovato avanti 2:1 in chips. Poi, però, ha fatto un call discutibile sull’all-in preflop di Tuan Le: 7♥5♥ vs K♠7♠, board K♥Q♥3♦10♦10♠ e il local hero è tornato in testa.

Il successivo sussulto di Brammer con K4 off vs A♥2♥ e doppia al flop ha ribaltato di nuovo la situazione. Palla al centro e Tuan Le gli ha restituito il favore: k4 off vs coppia di 3 e 4♠ che scende tra le prime tre carte. Dopo questa giocata, però, non c’è più stata alternanza. Nell’ultima mano Christopher Brammer è andato all-in con K♥6♣, Tuan Le ha risposto chiamando e mostrando A♠J♠: l’A♥ al flop è stato sufficiente per mandare in archivio il torneo.

ALTRI RISULATI

Main Event a parte, tra le altre 10 picche consegnate ai vincitori, spiccano due doppiete degne di nota. David Docherty, dopo la vittoria nell’evento #2, £220 NL Hold’em Deep Stack, ha concesso il bis nel £550 Last Chance DeepStack (45 entry), incassando altre 7.020 sterline.

