Atalanta-Milan: si sblocca Lookman che risponde a Ricci. Secondo pari di fila per Allegri

Il big match del turno infrasettimanale d Serie A finisce senza “feriti”. Atalanta e Milan pareggiano e il Napoli allunga in classifica rispetto alla squadra di Allegri.

Nel martedì sera dell’infrasettimanale di Serie A, l’Atalanta accoglieva il Milan alla New Balance Arena. Per i nerazzurri di Ivan Juric e i rossoneri di Massimiliano Allegri finisce 1-1. Un gol per parte e tante emozioni. Ma soprattutto due gol “prime volte” in questa stagione. Per il Diavolo a segno il neo rossonero Samuele Ricci; mentre nella Dea torna al gol Ademola Lookman.

La prima volta di Ricci col Milan

Pronti via e il Milan si porta avanti con un gran gol, gelando l’Atalanta. Il vantaggio rossonero nasce da un episodio fortunato ma esteticamente riuscito: al 3’, sull’angolo battuto da Bartesaghi, la palla respinta dalla difesa finisce sui piedi di Ricci, che calcia di esterno collo. Il pallone, deviato da Ederson, rimbalza e beffa Carnesecchi.

Atalanta, riecco Lookman!

L’Atalanta reagisce con un’azione pulita e verticale: Pasalic trova Lookman in area, favorito da un’incertezza di Tomori, e l’attaccante nigeriano scarica sotto la traversa un destro potente e preciso. Nel primo tempo, però, l’equilibrio è solo nel punteggio. L’Atalanta domina in possesso e occasioni, creando almeno quattro nitide palle gol prima dell’1-1: Hien di testa su corner, Ederson dal limite, Ahanor due volte vicino al bersaglio. Il dato che fotografa il dominio bergamasco arriva al 45’: solo Carnesecchi aveva toccato meno palloni di Gimenez e Leao.

Il Milan cresce, l’Atalanta ci prova nel finale

Nella ripresa la musica cambia. Il Milan cresce soprattutto dopo il doppio cambio di Allegri, che passa da Leao-Gimenez a Loftus-Cheek e Nkunku. In pochi minuti i rossoneri costruiscono tre occasioni nitide, fermate da un provvidenziale Kossounou, da Carnesecchi e da un salvataggio di Fofana. L’Atalanta, pur restando più propositiva, si rende pericolosa soltanto nel finale con una conclusione di Zappacosta respinta da Maignan e con un quasi gol dell’ex Musah, stoppato da Gabbia nel finale.

Un punto che non accontenta nessuno

Un punto che non accontenta nessuno: Allegri cercava riscatto dopo il deludente pareggio interno con il Pisa, ma il suo Milan non è riuscito a ritrovare la vittoria. Dall’altra parte Juric conferma la solidità della sua Atalanta, ma resta il rammarico per un successo che in campionato manca da più di un mese, precisamente dal netto 0-3 sul campo del Torino del 21 settembre. Entrambe le squadre restano così a metà del guado.