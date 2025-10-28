Caos Antonelli, Mercedes sotto accusa: decisione assurda

Nel corso dell’ultima gara in Messico c’è stata una bella confusione tra i piloti di Mercedes. Cosa è capitato e perché Toto Wolff non è riuscito a mantenere l’ordine?

L’ultima gara in ordine cronologico del calendario della Formula 1 che si è tenuta all’Autodromo Hermanos Rodríguez in Messico ha dato risposte importanti ai team che le stavano cercando. Con un primo posto, Lando Norris conferma di poter ancora distanziare Max Verstappen in Red Bull che, a sua volta, arrivando terzo ha dimostrato di essere matematicamente ancora in gara per il titolo.

Dal canto del team Ferrari poi il secondo podio consecutivo di Charles Leclerc che ha strappato un importantissimo secondo posto mostra il lavoro fatto da Vasseur e compagni in vista del prossimo anno. Haas scendendo con la classifica ha messo entrambi i piloti in zona punti, insomma, tutti stanno traendo il meglio da questo finale di stagione tranne un team che ha conosciuto una piccola disfatta, in terra messicana.

Parliamo di Mercedes dato che il team non è riuscito a mettere nemmeno un’auto sul podio. Dopo la vittoria a Singapore che prometteva ottime cose per il finale di stagione, George Russell si è dovuto accontentare del sesto posto negli USA ed è sceso addirittura al settimo nell’ultimo GP, preceduto da Kimi Antonelli che è arrivato sesto. Forse, c’è un problema di strategia, alla base di questa situazione.

L’ipotesi di un errore di team order scuote la squadra

Qualcosa non quadra in casa Mercedes e Toto Wolff dovrà parlare con i suoi piloti prima del Brasile dato che un team order arrivato al giro 41 sembra essere stato bellamente ignorato. Infatti, da quello che si apprende dalla radio, Russell avrebbe dovuto attaccare la Haas davanti a lui cercando di issarsi in classifica ma alla fine, le cose sono andate diversamente.

Ad un certo punto, Russell si è sentito probabilmente rallentato da Antonelli che gli è rimasto davanti benché l’inglese avesse più passo: “Ho una McLaren attaccata al c..o, che devo fare, la faccio passare?” avrebbe sbottato l’inglese contro il team. Antonelli si è poi fatto da parte ma, una volta che Russell ha perso la posizione, ha richiesto al team di potersi riprendere la sua ai danni dell’inglese.

La storia non si fa con i se o con i ma e non possiamo recriminare sulla decisione di Antonelli e della squadra, ma è possibile immaginare che se i due piloti avessero avuto le idee più chiare in quel momento preciso forse Piastri non avrebbe passato Russell e la gara sarebbe andata diversamente. Tutti punti su cui il team avrà sicuramente bisogno di riflettere prima del prossimo weekend di gara.