Juve, così arrivi decima! L’allenatore del futuro c’è già: la società ha tolto gli alibi a tutti

Ve lo possiamo dire con estrema certezza se le cose continueranno ad andare così, se la Juventus continuerà come con Tudor, se la Juventus prenderà Mancini, Palladino e allenatori di questo calibro non potrà andare oltre il decimo posto.

Decimo posto vuol dire a meno di nuovi finanziamenti da parte della proprietà, che francamente ci sembra si sia anche un po’ scocciata di mettere soldi senza un minimo ritorno e ricevendo solamente insulti e brutte figure, ridimensionamento. Quanto meno, la società ha tolto gli alibi a tutti.

Cosa vuol dire ridimensionamento

Ridimensionamento non vuol dire non lottare per vincere, ma semplicemente, perdere qualche pezzo pregiato esattamente come ha fatto il Milan quest’anno.

Alla Juventus c’è una stella che brilla, Yildiz, la Juventus venderà il giocatore per 110 milioni, questo se la Juventus arriverà decima, poi se arriva nelle prime quattro è un altro discorso. Ma voi oggi veramente pensate che Juventus possa arrivare nelle prime quattro? Per favore…

Fine settimana da film horror!

Abbiamo seguito con attenzione quello che è successo in questo fine settimana ed è stato un fine settimana ricco come al solito di episodi arbitrali, esattamente quello che succede da inizio stagione. Quello che succede in Sala Var a Lissone è esattamente lo specchio di quello che succede alla Juventus in campo, vale a dire totale confusione.

Anche in questo fine settimana, la Juventus è stata penalizzata non concedere rigore su Conceiçao è un errore grave come non espellere McKennie ma se da una parte conta l’arbitro, dall’altra il Var.

Conte, il promesso sposo ideale ma oggi non può

Tornando alle vicende bianconere di campo di futuro, sembra ormai chiaro che ci sia un promesso sposo per la Juventus di domani.

A qualcuno saranno passate inosservate ad altri no le parole di Antonio Conte che ha nominato la Juventus sabato e quindi ha detto “sapete voi cosa cosa rappresenta per me la Juventus “ci sembrano una nuova dichiarazione di affetto e d’amore.

Conte sta aspettando solo una cosa, che la Juventus arrivi ottava nona o decima, non se lo augura o magari sì, perché l’anno prossimo sarebbe il nuovo allenatore della Juventus.

Perché lo diciamo adesso? Perché Conte è l’unico, chiaramente con un nuovo presidente e con nuovi uomini, che può tirare su la Juventus.

Poi è ovvio che la formazione bianconera andrà cambiata, che andranno presi i giocatori di esperienza e andranno presi i giocatori di livello. Magari non li dovrà scegliere lui, ma secondo molti serve un Conte o un profilo di questo tipo.

Non è detto che con il metodo Conte, magari, alcuni giocatori che oggi sono morti, si possono risvegliare.

Quello che vi diciamo, quindi non è una una pazzia, ma è la verità siamo letteralmente convinti che a fine stagione lascerà il Napoli e se la stagione della Juventus sarà negativa com’è, le premesse per un colpo di scena, ci sono tutte.

Conte-Inter, i tifosi della Juventus hanno gradito

In ogni caso, in questo fine settimana abbiamo assistito alla cosa più bella del mondo vale a dire la lotta tra Conte e tutto il mondo Inter.

Sì, perché vedere Beppe Marotta che si presenta ai microfoni per criticare l’operato della dell’arbitro e del var, al primo errore da anni, è stato francamente molto divertente, anche come il siparietto in campo tra Antonio Conte e Lautaro Martinez, dove Conte viene ammonito e Lautaro no.

Conte si è scatenato, a torto o a ragione, si è esposto ed ha manifestato delle emozioni e sensazioni. Qualcuno ha gradito, qualcuno meno, forse non ha ragione, ma sicuramente è bravissimo a difendere il suo territorio contro tutto e tutti, forse quello stesso contro tutto e tutti che piace tanto ai tifosi della Vecchia Signora, non tutti, ma a molti si.

Del resto la barca della Juventus è in una situazione tale che oggi più che mai ha bisogno di una scialuppa di salvataggio.

Non oggi, ma tra otto-dieci mesi potrebbe essere Antonio Conte.