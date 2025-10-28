Lecce, Camarda sbaglia il rigore contro il Napoli e scoppia in lacrime

La crescita dei giovani calciatori in Serie A è un argomento di discussione sempre molto attuale. Anche lo sviluppo di Francesco Camarda, quest’anno in prestito al Lecce dal Milan, è sicuramente tra i percorsi a cui il calcio italiano deve fare più attenzione.

Francesco Camarda non potrà dimenticare la serata di Lecce-Napoli. Il prodotto del vivaio del Milan, quest’anno in prestito al Lecce, terrà a mente la gara contro i Campioni d’Italia 2025 per diverso tempo. E probabilmente di questo Lecce-Napoli ne farà tesoro. Nella gara in cui i partenopei hanno vinto di misura soffrendo al Via del Mare. E l’errore dal dischetto del centravanti di proprietà del Milan, dunque, pesa ancora di più.

Il primo gol in Serie A di Camarda

Camarda, appena qualche settimana fa, aveva siglato in Lecce-Bologna il suo primo gol in Serie A. Un gol pesantissimo in quell’occasione del giovanissimo attaccante formato in casa Milan, perché era valso il pareggio 2-2 in pieno recupero. Un momento di esaltazione pura, un traguardo importantissimo celebrato anche da Zlatan Ibrahimovic. Un momento sicuramente felice che deve fare da contraltare a serate difficili come quella di oggi.

Il rigore sbagliato contro il Napoli

Momenti di grande felicità ed euforia che, inevitabilmente, nel percorso di un giovane come Camarda deve inevitabilmente passare attraverso momenti di difficoltà come quello di oggi. Il 17enne si è presentato dal dischetto per provare a portare avanti il Lecce. Camarda, però, di fronte a un portiere para-rigori come Vanja Milinkovic-Savic non ha resistito alla pressione e ha sbagliato facendosi parare il penale dal serbo.

Il pianto di Camarda

Il giovanissimo centravanti è poi uscito dal campo e ha accusato un momento di grande tristezza. Una volta subito il gol di Zambo Anguissa e memore dell’errore ancora freschissimo, Camarda è scoppiato in lacrime. Un pianto disperato per il 17enne centravanti del Lecce che dovrà presto farsi scivolare questa brutta serata addosso. Facendo però tesoro dell’errore commesso dal dischetto.

I tifosi del Lecce confortano Camarda

Prima del pianto in panchina, comunque, i tifosi del Lecce avevano in qualche modo rincuorato il 17enne. Nel momento dell’uscita dal campo per fare posto al collega d’attacco Stulic, nonostante l’errore dagli 11 metri, i tifosi giallorossi hanno applaudito Camarda. Un gesto importante, una carezza, un abbraccio di conforto da parte del pubblico salentino verso il loro giovanissimo attaccante. Il momento dell’applauso dello stadio salentino sarò fondamentale per il giovanissimo attaccante per superare la delusione.