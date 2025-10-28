Napoli più forte della sfortuna: a Lecce basta il solito Anguissa

Il Napoli ora rischia di non fermarsi più, dopo aver battuto l’Inter nella serata di sabato, mette in fila la seconda vittoria di fila. E sale a quota 21 punti.

È un Napoli sfortunato, ma solido e anche fortunato quello che a Lecce vince 1-0 con la rete di Zambo Anguissa. La squadra di Antonio Conte conquista tre punti d’oro e vola a quota 21 punti, assicurandosi il primo posto anche al termine di questa giornata di campionato. In attesa della partita delle Roma, che giocherà domani in casa contro il Parma.

Napoli più forte degli infortuni

Gli Azzurri di Antonio Conte si dimostrano più forti della sfortuna. L’aggressività del Lecce mette in difficoltà la squadra del tecnico salentino (fischiatissimo al momento della lettura delle formazioni). I duri contrasti costano caro alla formazione partenopea che perdono Lang a inizio ripresa, ma già dolorante dal primo tempo. E dovranno valutare anche la condizione di Politano, uscito dolorante ad una caviglia.

Problemi che si aggiungono a quelli già presenti nella rosa degli Azzurri. Finora il Napoli ha dovuto fare a meno di Lukaku, infortunatosi durante la preparazione. E oggi giocavano ancora una volta senza Lobotka e, per la prima volta De Bruyne.

Il Lecce fa soffrire il Napoli

Nonostante i giallorossi non vivano un momento particolarmente positivo, approcciano la gara alla grande. La squadra di Di Francesco è molto diversa da quella che sabato era collassata fin dal primo tempo a Udine. Il Lecce aggredisce il Napoli con tutte le armi che ha e sfiora più volte la rete. Ma non riesce a concretizzare la mole di gioco prodotta.

Milinkovic-Savic ipnotizza Camarda

Una sofferenza che si concretizza nel rigore che al minuto 55 il Lecce sbaglia graziando il Napoli. Su calcio d’angolo, Juan Jesus colpisce il pallone con una mano in posizione innaturale. L’arbitro Collu assegna il penalty dopo l’on-field review. Dal dischetto va Camarda che, però, si fa ipnotizzare da Vanja Milinkovic-Savic che mette una grossa firma sulla vittoria del Napoli.

Ancora un gol di Anguissa

Dopo il bellissimo gol siglato contro l’Inter, Franck Zambo Anguissa è ancora decisivo per il Napoli. A Lecce l’ex centrocampista del Fulham decide la sfida con un gol non bello come quello di sabato, ma molto più pesante. Sulla punizione di David Neres, il mediano esploso con Luciano Spalletti in panchina devia di testa e porta avanti il Napoli sul Lecce al minuto 69 dopo tanta sofferenza.