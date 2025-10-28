Il duopolio Alcaraz e Sinner continua ad accendere e appassionare il mondo del tennis. Lo spagnolo e l’italiano si contendono e si contenderanno lo scettro di migliore del mondo ancora. E stasera la loro rivalità si arricchisce di una nuova pagina.

È cominciato in queste ore a Parigi l’ultimo Masters 1000 della stagione. Ed è arrivata la prima sorpresa. Lo spagnolo, numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz è stato sconfitto ai sedicesimi di finale dall’inglese Cameron Norrie. Tre set (4-6 6-3 6-4) per un clamoroso ribaltone di pronostici che a questo punto rischia di mettere a rischio la prima posizione di Alcaraz in favore di Jannik Sinner.

Lo spagnolo aveva superato il tennista altoatesino con la doppia finale vinta tra Cincinnati e US Open. In entrambi i casi il tennista marciano aveva guadagnato punti pesantissimi su Sinner. Allo stesso tempo l’azzurro aveva perso tanti punti rispetto all’anno prima. Ma se qualcuno pensava che a questo punto Carlitos potesse finire l’anno da numero uno aveva fatto male i calcoli.

La disastrosa serata di Alcaraz

Nella serata di Parigi è andata in scena la partita più brutta dell’anno da parte dell’asso spagnolo. Alcaraz è stato irriconoscibile. Lo spagnolo ha fatto registrare statistiche fuori dal normale per uno come lui: sono stati ben 54 gli errori gratuiti per lui. Carlos d’altronde aveva già detto lo scorso anno di sentirsi a disagio sulla superficie parigina perché ritenuta troppo lenta.

Parigi 2024, come andarono Sinner e Alcaraz?

Un anno fa, nel Masters1000 della capitale francese Carlos Alcaraz aveva partecipato uscendo agli ottavi di finale. Per opera del francese Ugo Humbert. In questa stagione, l’uscita è arrivata per mano del britannico Cameron Norrie, addirittura un turno prima di un anno fa. Motivo per cui lo spagnolo perderà dei punti preziosissimi.

Un anno fa, invece, per una questione di gestione delle forze Sinner decise di non partecipare a Parigi Bercy. Motivo per cui parte da quota 0 punti da difendere nel torneo della capitale francese dove domani comincerà l’avventura contro il belga Zizou Bergs.

Come Sinner può tornare numero 1

A questo punto i calcoli sono abbastanza semplici: se Sinner dovesse vincere il Masters1000 di Parigi Bercy tornerebbe in vetta al ranking ATP. Il tennista di San Candido guadagnerebbe 1000 punti salendo a quota 11500. Ovvero 250 punti in più di Alcaraz. E così lunedì 3 novembre, Jannik potrebbe trovarsi nuovamente numero 1. Ma solo per una settimana, perché il 10 poi Sinner perderà i 1500 delle ATP Finals 2024. Ovvero i punti che lo scorso anno aveva conquistato a Torino vincendo il torneo delle finali ATP senza nemmeno una sconfitta. Mentre Alcaraz, che arrivò stanco e andò male, vedrà il suo punteggio decurtato di soli 250 punti.