Lo spot Totti-Spalletti è virale: “il ghiaccio si è rotto”. Pace fatta grazie a un noto amaro

In queste ultime ore è il favorito numero uno per diventare il nuovo allenatore della Juventus. Ma intanto Luciano Spalletti è protagonista, insieme a Francesco Totti, del nuovo spot di Montenegro. Il video è virale.

Se il suo nome, in termini professionali, nelle ultime ore è accostato alla Juventus, Luciano Spalletti poco fa è diventato protagonista di uno spot con una persona che conosce bene e con cui ha avuto un rapporto altalenante a Roma, Francesco Totti.

Spalletti-Totti, arriva la pace: il video è virale

L’occasione è l’ultimo spot di Montenegro. Luciano Spalletti e Francesco Totti, vestiti da cowboy, Uno di fronte all’altro, con apparente sguardo di sfida ma con gli animi che poi si sciolgono davanti a un bancone di un bar, con un brindisi molto più significativo di quanto lo spot in sé possa far pensare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amaro Montenegro (@amaromontenegro_it)

Questa invece la didascalia con cui la pagina del noto amaro ha presentato il video: “Mo parliamo”. Questa volta Totti e Spalletti non si sono ritrovati in campo, ma davanti a un bancone. Niente gol da segnare, solo un brindisi a un’amicizia ritrovata. Scoprila insieme a noi”.

Spalletti alla Juventus? Arriva la risposta

Luciano Spalletti resta l’obiettivo numero uno per la panchina della Juventus, dopo l’esonero di Igor Tudor. Interrogato proprio a riguardo, l’ex allenatore del Napoli ha risposto così.

La Juventus è ancora alla ricerca di un allenatore dopo l’esonero di Igor Tudor, ufficializzato ieri. In panchina, contro l’Udinese, ci sarà Massimo Brambilla, promosso come traghettatore dalla Juventus Next Gen. L’obiettivo dei bianconeri è Luciano Spalletti che, poco fa, ha risposto proprio a una domanda sul suo futuro.

Presente a un evento a Milano, al cinema Anteo, ha risposto così alle domande sul suo futuro: “Juventus? Non ho avuto alcun contatto con squadre italiane ma ho voglia di rientrare”.