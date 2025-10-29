Luciano Spalletti nelle prossime ore verrà ufficializzato come nuovo allenatore della Juve. La nuova avventura non parte al meglio per il tecnico di Certaldo: parte dello spogliatoio voleva Raffaele Palladino.

Ritorno alla vittoria per la Juventus guidata questa sera da Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen e allenatore ad interim per la sfida contro l’Udinese. Dopo tre sconfitte consecutive tra Serie A e Champions e, con un’astinenza da gol che mancava da ben quattro partite, Vlahovic e compagni ne segnano ben 3 alla squadra di Runjaic. Due rigori e un colpo di testa di Gatti regalano tre punti d’oro alla Vecchia Signora che sale così a quota 15 punti, a -6 dalla vetta.

Palladino-Juve: parte dello spogliatoio lo preferiva

L’edizione odierna di Repubblica ha svelato un retroscena. Raffaele Palladino è stato sondato dalla Juventus, con un colloquio andato in scena tra le parti. Inoltre l’attuale direttore tecnico Francois Modesto ci aveva lavorato ai tempi di Monza. Inoltre il quotidiano ha raccontato come una parte dello spogliatoio bianconero facesse il tifo per il tecnico campano.

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, ha rivelato un retroscena sull’ex allenatore della Fiorentina: “Raffaele Palladino mai è stato seriamente in corsa per la panchina della Juventus a partire da lunedì, figuriamoci se poteva esserlo ieri pomeriggio quando la scelta Spalletti era stata fatta e andava perfezionata. Unità di intenti da subito su un nome, ben oltre le valutazioni che di solito Comolli fa a 360 gradi. Perché anche Comolli sa che con questa scelta si gioca molto”.

Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore della Juve

Luciano Spalletti pronto per iniziare un nuovo capitolo nella sua carriera da allenatore: dopo Roma, Inter e Napoli un’altra big del calcio italiano per l’allenatore di Certaldo. Poco prima della sfida contro l’Udinese, il dirigente della Juventus, Giorgio Chiellini ha dichiarato: “Credo che Spalletti sia un grande allenatore, con esperienza e un gioco moderno. Aspettate perché non c’è la firma. Mi permetto di ringraziare Brambilla che ci consente di affrontare questa gara e di guardare al futuro”.

Contratto fino al 2026 per Luciano Spalletti con opzione di rinnovo automatico in caso di qualificazione alla prossima Champions League con l’ex commissario tecnico dell’Italia che sarà in panchina sabato sera contro la Cremonese, nel match valevole per la decima giornata di Serie A.