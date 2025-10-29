Lewis Hamilton, allarme rosso: “È fuori controllo”

Il pilota inglese è andato completamente fuori controllo in Messico, ecco perché ha performato male. Le parole sono molto preoccupanti.

La gara che abbiamo visto in Messico è stata molto importante per i nuovi equilibri del Circus, in vista di un 2026 che vedrà probabilmente riscrivere del tutto la classifica anche in virtù dei cambiamenti di regolamento, sopratutto sul tema delle power unit. Prima ancora delle innovazioni tecnologiche, sarà infatti il fattore umano e l’abilità dei piloti a cambiare le carte in gioco, come ha dimostrato un Max Verstappen eccelso che sta andando oltre i limiti della macchina per tentare l’impresa del titolo.

Andiamo un momento in casa Ferrari dove Charles Leclerc sta rialzando il team praticamente da solo: due podi in due gare, caratterizzate da piste molto diverse tra loro e con un’auto che non ha mai mostrato grandi qualità rispetto alle rivali. I risultati del monegasco in USA e in Messico stanno davvero facendo ben sperare i tifosi, per il futuro. Ma c’è anche l’altra faccia della medaglia.

Come è possibile che un 7 volte campione del mondo si dimostri l’anello debole della catena nella squadra? Con Leclerc secondo in Messico Hamilton non è comunque riuscito ad andare oltre l’ottava posizione e, in generale, non ha ancora centrato un singolo podio in questa stagione, battendo un triste e singolare record per la scuderia Ferrari. Stavolta, dice che non è stata davvero colpa sua.

Hamilton si lamenta: “Fuori dal mio controllo”

Una buona partenza in griglia significa una gara già in discesa e Lewis Hamilton, in Messico afferma di non averla avuta lamentando una situazione poco positiva per sperare anche solo di superare la soglia della zona punti. Il pilota inglese che più volte ha dimostrato di non avere un feeling eccezionale con la macchina ha nuovamente deluso i fans con una prestazione poco eccitante.

Ma c’è da notare una cosa: quanto accaduto in curva 4 ha sicuramente influito sulla prestazione del britannico. Attaccato in modo molto aggressivo da Verstappen – che gioca col fuoco dato che un singolo punto di penalità significherebbe saltare un GP e perdere il titolo definitivamente – il pilota inglese è rientrato troppo largo in pista e non ha restituito la posizione a Max, venendo penalizzato di ben 10 secondi a sua volta.

“Avevo fatto una buona partenza, ma tutto è cambiato a causa di alcune decisioni al di fuori dal mio controllo e, da quel momento, non è stato possibile recuperare la gara” le parole di Lewis che a questo punto suonano tanto come una frecciatina nemmeno tanto implicita nei confronti del collega olandese. Peccato: speriamo che in Brasile la situazione sia più tranquilla.