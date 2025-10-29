MotoGP, bollettino medico ufficiale: “Condizioni gravissime”

Dopo il dramma che si è consumato in pista, il pilota del Motomondiale rischia davvero grosso. Il medico è stato chiaro e non vede un buon epilogo di stagione…

Spesso sottovalutiamo il lavoro che i medici che assistono i piloti di MotoGP fanno per mantenere in salute e competitivi i nostri beniamini. Uomini come il famoso Dottor Costa, un tempo anche amico intimo di Valentino Rossi che hanno sempre molto lavoro da fare, considerando quanto sia probabile cadere da una due ruote da corsa a quelle velocità quando si cerca di arrivare al primo posto della gara.

Certo capita anche che i medici si trovino a fare ben più che mettere dei punti o steccare un arto: ci sono stati vari casi negli ultimi anni, dopo il grande dramma di Marco Simoncelli che nessuno di noi appassionati ha mai avuto modo di dimenticare, in cui dei piloti in MotoGP o nelle serie minori hanno rischiato realmente la vita. Un paio anche quest’anno.

Dopo la prima caduta in Qatar quando ancora poteva giocarsi il titolo, per esempio Jorge Martin ha rischiato davvero la vita rompendosi quasi tutte le costole e lesionandosi anche un polmone. Lo spavento non ha fermato lo spagnolo che è tornato a correre prima di ferirsi di nuovo. Ma dopo il suo caso, né è avvenuto un altro su cui i medici sono davvero concentrati e preoccupati.

Incidente drammatico: ha avuto un arresto cardiaco

Anche se non si corre quanto in MotoGP, pure in Moto2 o Moto3 si possono verificare dei casi davvero spaventosi di incidente. L’ultimo è avvenuto questo weekend quando Noah Dettwiler, pilota elvetico che corre per CIP Green Power, è stato travolto dal campione in carica José Antonio Rueda durante il giro di allineamento: lo spagnolo non si è reso conto di un problema dello svizzero che ha rallentato segnalando la situazione e lo ha colpito in pieno.

Se Rueda è fuori pericolo ed ha “solo” una frattura al braccio ed una commozione cerebrale, per Noah la situazione è parsa subito molto, molto seria al punto che è servito un elicottero medico per portarlo fuori dal tracciato. Secondo il padre del pilota, i medici sono riusciti a stabilizzarlo ma non prima di vari attacchi cardiaci che hanno portato l’atleta ad essere messo in codice rosso e terapia intensiva.

Notizie che hanno preoccupato moltissimo sia gli appassionati che i medici che ora, chiedono riserbo e comprensione mentre fanno il loro lavoro. L’ultimo bollettino fa capire sicuramente che la stagione di Dettwiler è finita ma che anche la sua stessa vita non è fuori pericolo: “Più interventi sono riusciti. Adesso le sue condizioni sono stabili, ma ancora critiche. Vi ringraziamo per la vostra comprensione e vi chiediamo di rispettare la privacy della famiglia”, si legge nell’ultimo aggiornamento. Speriamo solo che il giovane pilota si riprenda al meglio, il prima possibile.