Nicola Zalewski a Roma non ha lasciato ottimi ricordi in campo. E probabilmente nemmeno fuori dal campo a giudicare dagli ultimi eventi in citttà.

Nicola Zalewski continua a far parlare di sé a Roma. L’esterno, un anno e mezzo fa era stato praticamente messo fuori rosa per non aver rinnovato il contratto con i giallorossi. Riammesso in rosa sotto la guida di Ivan Juric, a gennaio era stato ceduto in prestito con diritto di riscatto all’Inter.

I nerazzurri poi in estate lo avevano riscattato e immediatamente venduto all’Atalanta, facendo una grossa plusvalenza. Un giro di trasferimento che aveva attirato l’attenzione sul polacco di Tivoli. A Roma, però, di lui non si parla di Zalewski solamente sul campo ma anche fuori dal campo. Infatti, al momento, l’ex giallorosso è ancora al centro delle cronache della Capitale ma non per meriti o demeriti sportivi.

Zalewski e la nuova fidanzata: Emily Pallini

L’esterno dell’Atalanta, ai tempi di Roma, aveva avviato una storia con Nicol Luzardi. Figlia di un ex giocatore della Lazio ed ex fidanzata di Luca Pellegrini, giocatore della Lazio e in precedenza compagno dell’esterno polacco nel vivaio giallorosso. Nicol ha seguito Zalewski a Milano. Poi la rottura. I due improvvisamente si lasciano. E Nicola inizia immediatamente una nuova storia con l’influencer Emily Pallini (oltre due milioni di followers su Instagram).

L’intreccio della nuova storia

La storia non avrebbe nulla di strano. Se non fosse che Emily Pallini era, è stata fino al momento dell’inizio della storia con Zalewski, la fidanzata di Ludwig, rapper e producer. Ma soprattutto migliore amico di Nicola Zalewski. Una storia poco “simpatica” che ha provocato l’ira di qualcuno a Roma.

Lo striscione contro Zalewski

In queste ore, la storia tra Zalewski e l’influencer ha avuto delle ripercussioni in città. A Roma, infatti, è comparso uno striscione chiarissimo rivolto all’attuale esterno dell’Atalanta: “Che fossi uno spione lo sapevamo già, Zalewski tradire un amico si chiama infamità”. Un messaggio chiaro, quasi certamente legato all’intreccio con Emily Pallini e Ludwig, con un codice e linguaggio da ultras per una storia che però evidentemente di ultras non ha nulla.

Chi è Ludwig?

Il rapper e producer romano ed ex di Emily Pallini attuale fidanzata di Zalewski non è un novità nelle cronache calcistiche. Ludwig, infatti, era emerso agli onori delle cronache per la faccende del calcioscommesse che aveva coinvolto Nicolò Fagioli e Nicolò Zaniolo. Infatti, il rapper era stato sospettato, senza conferme, di essere stato il tramite tra i due giocatori e l’esattore delle scommesse.