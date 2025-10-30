La Juventus ha un nuovo allenatore: dopo l’esonero di Igor Tudor, il club bianconero ha ufficializzato l’arrivo di Luciano Spalletti. La conferma è arrivata da una nota pubblicata sul sito della società. Ecco i dettagli.

Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus, ora è ufficiale. Dopo le ultime ore, dall’esonero di Igor Tudor alla vittoria dei bianconeri sull’Udinese, inizia il nuovo corso. L’ex allenatore del Napoli ed ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana ha firmato un contratto fino al termine della stagione con opzione di rinnovo a seconda degli obiettivi che verranno raggiunti o meno.

Spalletti alla Juventus: ecco il comunicato ufficiale

L’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus è stato ufficializzato tramite questo comunicato: “Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus: il tecnico toscano ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2026.

Nato a Certaldo, in provincia di Firenze, nel 1959, Spalletti ha intrapreso la carriera da allenatore 30 anni fa dopo aver indossato da calciatore tra le altre la maglia dello Spezia e dell’Empoli. Proprio nella società toscana ha iniziato la sua esperienza in panchina, vincendo una Coppa Italia Serie C e conquistando poi spazio in Serie A, riuscendo a imporsi come uno degli allenatori più innovativi del campionato italiano.

La consacrazione arriva con l’Udinese nei primi anni 2000, con cui raggiunge tre anni consecutivi l’accesso alle competizioni europee e nel campionato 2004/05 conquista la prima storica qualificazione in Champions League per il club friulano, che lo porta poi nelle quattro stagioni successive alla Roma, con cui vince due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.

Dal 2009 al 2014 Spalletti ha guidato lo Zenit San Pietroburgo, con cui ha vinto due campionati, una coppa e una supercoppa di Russia, prima di rientrare in Italia sedendo nuovamente sulla panchina della Roma prima e su quella dell’Inter poi. Campione d’Italia al termine della stagione 2022/23 con il Napoli, il tecnico toscano è poi stato il ct della Nazionale Italiana fino allo scorso giugno.

Un profilo di competenza ed esperienza che siamo lieti di accogliere nella famiglia bianconera: benvenuto alla Juventus e buon lavoro, mister!“.

Come giocherebbe la Juventus con Spalletti

Dopo l’esonero di Igor Tudor, avvenuto lunedì, la Juventus si è guardata intorno alla ricerca del nuovo allenatore è ha affidato la panchina a Luciano Spalletti per il nuovo corso. Come giocherebbero i bianconeri con l’ex ct azzurro?

Ma come giocherebbe il club bianconero con Luciano Spalletti? Possibile si parta dal 3-5-2, con anche l’ipotesi della doppia punta già usata dall’allenatore anche nell’ultima esperienza in Nazionale. Sullo sfondo il tanto amato 4-2-3-1 del tecnico di Certaldo. In un modulo di questo tipo, Kenan Yildiz potrebbe agire in una casella più appropriata per un numero 10, quella del trequartista puro, oppure come esterno sinistro con uno fra Koopmeiners e Adzic al centro. In questo caso lo spazio per le punte si ridurrebbe ad un solo posto. La differenza potrebbe essere nel tipo di crescita che i centravanti potrebbero avere con un allenatore esperto nel settore come Spalletti. Si è già visto sia con Icardi all’Inter che con Osimhen al Napoli come Spalletti sia un esperto nel rifinire le caratteristiche dei numeri 9. In tal senso potrebbe approfittarne soprattutto Jonathan David, ancora alla ricerca del suo posto a Torino. Ma lo stesso Dusan Vlahovic può puntare al riscatto, con un allenatore che spesso fa rendere al meglio i propri bomber.