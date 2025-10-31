Clamorosa scoperta sui ladri del furto al Louvre. Soono state arrestate quattro persone fuori dallo stadio Jean-Bouin, mentre andava in scena Paris FC-Lione.

Ha del clamoroso quanto accertato dagli inquirenti in queste ore in seguito al furto del Louvre avvenuto lo scorso 19 ottobre. Quattro persone sospettate sono state fermate prima della partita di campionato francese tra Paris FC e Lione. Gli uomini della polizia giudiziaria hanno individuato e intercettato quattro persone fuori dallo stadio Jean-Bouin. La notizia è stata confermata dal Procuratore di Parigi, Laure Beccuau, ai microfoni di RTL: “Uno di loro era effettivamente un bersaglio degli inquirenti perché avevamo prove del DNA che lo riguardavano. Quanto alle altre persone poste in custodia, si tratta di individui che potrebbero fornirci informazioni su come si sono svolti questi eventi”.

Furto del Louvre, la clamorosa scoperta

Secondo le informazioni raccolta da Le Parisien, l’uomo di cui parla la procuratrice era stato identificato ma non ancora localizzato dagli inquirenti. I pedinamenti di questo sospetto hanno permesso alla polizia di bloccare le altre persone, collegandole al soggetto attenzionato. Secondo il Procuratore di Parigi Beccuau, i sospettati “possono fornirci informazioni sullo svolgimento dei fatti”.

Nel frattempo le indagini non si fermano poiché i due uomini sospettati in precedenza e arrestati già sabato scorso, sono stati indagati. Si tratta di due uomini, di 34 e 39 anni, fermati con l’accusa di “rapina organizzata e associazione per delinquere”, come annunciato dalla Procura di Parigi. I due soggetti sono in custodia cautelare.

E proprio mentre sul campo il Paris FC riusciva a strappare un punto contro il Lione completando una grande rimonta (3-3 il finale), fuori dallo stadio l’atmosfera era molto diversa, con gli ufficiali di polizia che stavano perlustrando la zona per le dovute verifiche dopo aver fermato i 4 uomini.