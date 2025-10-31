Mbappé Scarpa d’oro 2025: tutto il Real Madrid lo celebra. La top 5

Kilyan Mbappé continua a correre molto forte: il fuoriclasse francese del Real Madrid conquista la Scarpa d’oro 2024/2025.

Decisivo sul campo a suon di gol e dribbling implacabili: il ritratto di Kilyan Mbappé è impreziosito ogni giorno di più con le prestazioni del francese al servizio del Real Madrid. In quest’inizio di stagione ha iniziato in modo strepitoso tra Liga e Champions League: 11 gol e 2 assist in campionato in 10 partite e ben 5 reti in sole tre partite di Champions. Adesso arriva un altro grande traguardo: è lui il vincitore della Scarpa d’oro 2024/2025. Battuti Gyokeres e Salah, che finiscono sul podio della classifica finale.

Mbappé da record: vince la Scarpa d’oro

Si sta già avvicinando alle 20 reti in nemmeno tre mesi di stagione. Kylian Mbappé conosce a menadito gli ingredienti del successo e ha iniziato come meglio non avrebbe potuto questa porzione di stagione. La stella transalpina ha vinto la Scarpa d’Oro 2024/2025, dopo aver messo a segno 31 gol nell’anno solare e dunque totalizzando un punteggio di 62 punti. Al secondo posto l’attaccante svedese Victor Gyokeres, protagonista con lo Sporting Lisbona e passato in estate all’Arsenal. Al terzo posto, un po’ più distanziato, l’egiziano Mohamed Salah, che ha messo a referto 29 gol. Al quarto posto c’è Robert Lewandowski, con 27 centri, davanti ad Harry Kane, autore di 26 gol. Una top 5 di lusso che certifica maggiormente il grande traguardo raggiunto da Mbappé.

Kylian Mbappé receives his European Golden Shoe award at the Bernabéu 🏆 pic.twitter.com/VKe6Y5vcKU — B/R Football (@brfootball) October 31, 2025

Scarpa d’oro, Mbappé premiato: le sue parole

Il successo di Mbappé è stato frutto di un grande lavoro soggettivo ma soprattutto collettivo. La stella del Real Madrid ha ricevuto nella giornata odierna la Scarpa d’oro, mostrando grande apprezzamento per il traguardo tanto ambito. Nel suo discorso sul palco della premiazione, c’è spazio anche per i ringraziamenti a compagni di squadra. Di seguito le parole di Mbappé: “Grazie a tutti, è un piacere. Ai miei compagni di squadra, che mi hanno aiutato a raggiungere questo obiettivo, senza di loro non avrei potuto farcela. Ma anche a tutti coloro che lavorano qui ogni giorno. Medici, staff… tutti. Questo premio significa molto per me. Sono molto felice e voglio continuare a scrivere la storia. I gol sono stati 31… e quest’anno ho iniziato molto bene, quindi… Ovviamente voglio vincerlo anche la prossima stagione!”.

Kylian Mbappé with the Golden Boot. 🤍 pic.twitter.com/At9Q2tWDKE — TC (@totalcristiano) October 31, 2025

Mbappé vuole provare a confermarsi anche per l’anno prossimo, avendo attualmente una media di 1,1 gol a partita nel suo stato prestativo attuale: con questa proiezione, il francese potrebbe raggiungere un range di 41-42 gol, qualora tenesse la media attuale. Non un compito facile, ma Mbappé vuole provarci.