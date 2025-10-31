Vendetta Sinner, umiliato in pubblico: se l’era legata al dito

La sconfitta di Carlos Alcaraz apre ad una nuova scalata alla graduatoria ATP per Jannik Sinner. E gli italiani impazziscono con una novità assurda.

La sfida per il ruolo di tennista più forte del mondo è al momento un discorso a due tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Se lo spagnolo sembrava aver guadagnato un vantaggio molto difficile da perdere sul rivale italiano, anche in virtù del suo ritiro allo Shangai Masters per le avverse condizioni climatiche che lo hanno spompato, le cose sono cambiate rapidamente, come succede in questi sport a volte.

Questa volta, la debacle umiliante è toccata ad Alcaraz che contro ogni pronostico facendo felici i bookmaker è uscito ai sedicesimi di finale del torneo di Parigi. A batterlo, un sorprendente Cameron Norrie, tennista britannico che si trova esattamente 30 posizioni sotto lo spagnolo. Una giornata storta può capitare a tutti: in questo caso tuttavia, è da lodare anche l’abilità dell’inglese.

Lo stop brusco subito dallo spagnolo ovviamente apre le porte ad una bella scalata della classifica ATP in primis per Sinner che potrebbe riuscire a scollarsi dal secondo posto. Tutto dipenderà dalle prossime competizioni. E nel frattempo, il tennista italiano ma sopratutto i suoi fans connazionali si sono levati un bello sfizio con una dichiarazione bomba.

Non hanno rispettato il nome di Alcaraz!

Tra i tanti che si sono voluti levare qualche sassolino dalla scarpa in uno sport che diventa sempre più competitivo e legato al mondo dei social network, abbiamo anche Paolo Bertolucci, commentatore ed ex tennista grande fan di Sinner che ha lanciato una frecciata non tanto velata a chi, a suo modo, aveva sminuito Jannik mostrando al contempo di non avere tutta questa conoscenza del mondo dello sport.

Sul suo account X l’esperto ha attaccato Bruno Vespa. Il conduttore di Rai 1 infatti tempo fa aveva clamorosamente confuso il cognome di Alcaraz chiamandolo “Alvarez”, cosa che non è passata sotto i radar per gli esperti dello sport. Bertolucci ha calcato la mano, sostenendo: “Oggi Alcaraz ha giocato ai livelli di Alvarez” con una stoccata non certo velata.

Al di là delle frecciate da social, l’approdo di Sinner in prima posizione del Ranking ATP pare ora cosa fattibile. Certo, l’italiano ha un bel divario da recuperare. Ma anche lo spagnolo dovrà gestire il contraccolpo psicologico di dover fare i conti con una sconfitta umiliante tanto quanto inaspettata.