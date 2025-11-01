Cristiano Ronaldo, doppietta con l’Al-Nassr: il record si avvicina

Cristiano Ronaldo continua a inseguire il suo sogno quello di segnare 1000 gol ufficiali in carriera. Un record incredibile che tra Nazionale e Al-Nassr il fenomeno portoghese sta tenendo ben più che vivo…

Cristiano Ronaldo è chiaramente il bomber più implacabile e formidabile dell’era moderna del calcio mondiale. Il numero 7 portoghese insegue il record clamoroso dei 1000 gol ufficiali in carriera tra club e Nazionali. L’incredibile corsa dura ormai da più di 20 anni, da quando questo traguardo era oggettivamente impensabile, e ora l’obiettivo è sempre più vicino.

CR7 continua a segnare a ripetizione sia con la maglia del Portogallo che con quella del suo club l’Al-Nassr. Cristiano Ronaldo anche oggi ha aggiornato il personalissimo countdown di reti con un’altra marcatura multipla in Saudi Pro League dove lui è di fatto il testimonial numero uno. Il lusitano si è reso protagonista nella vittoria dell’Al-Nassr che sta guidando il campionato saudita.

Rimonta e vittoria dell’Al-Nassr

Nella gara casalinga della 7^ giornata della Saudi Pro League, l’Al-Nassr è andato in svantaggio contro l’Al-Fayha. Il gol siglato al 13’ dallo spagnolo Jason Remeseiro aveva messo in crisi Cristiano Ronaldo e compagni. Ci ha pensato proprio il numero 7 ex Juventus a rimettere le cose a posto segnando una doppietta importantissima. Due reti una su azione e una su rigore che valgono due punti e la conferma della vetta classifica.

I due gol di Cristiano Ronaldo

Il primo gol dell’Al-Nassr è arrivato su un’asse dal sapore di Champions League. Cristiano Ronaldo ha raccolto il suggerimento dell’ex Bayern Moanco e Juventus Kingsley Coman e ha insaccato il gol del pareggio. Nella ripresa, il lusitano ha trasformato un rigore a tempo ampiamente scaduto, timbrando la rimonta della sua squadra e mettendo le ose a posto. Due reti che lo portano a quota 8 in campionato, uno in meno del compagno e connazionale Joao Felix.

Record sempre più vicino

Con la doppietta di questa sera con la maglia dell’Al-Nassr, Cristiano Ronaldo avvicina sempre di più il suo obbiettivo ovvero i 1000 gol. Il portoghese ha segnato il gol 951 e 952 della sua carriera. Numeri che lo portano ad essere -48 reti dalla clamorosa quadrupla cifra. Un numero mai raggiunto da nessuno perché se è vero che Romario e Pelè si fregiano o fregiavano di questo record. Un record che in realtà era stato stabilito “a spanne”. Considerando anche gol nelle giovanili e nelle amichevoli. Cristiano Ronaldo punta a quota 1000 reti in carriera in gare ufficiali e la quota si sta avvicinando sempre di più.