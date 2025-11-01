Marc Marquez, figuraccia assicurata: l’annuncio scuote la Ducati

Senza Marc Marquez Ducati è sicura che sarà una Caporetto. Il rischio di una pessima figura in pista è decisamente alto.

La vittoria del titolo di Marc Marquez quest’anno è arrivata appena in tempo prima della drammatica caduta che ha chiuso la stagione dell’atleta. Noto per il suo stile irruento e propenso alle cadute, Marc non si è smentito nemmeno quest’anno ma per fortuna ha saputo chiudere i giochi prima di quella che poteva diventare una situazione pessima per il team Ducati Lenovo.

In casa Ducati resta comunque un problema, ossia quello di sostituire il pilota iberico nelle ultime gare che mancano alla conclusione della stagione, nello specifico Portimao e Valencia. L’opzione più papabile sembra arrivare dalla Superbike, campionato da cui è notoriamente difficile spostarsi in MotoGP per una grande varietà di motivi, prima delle quali la differenza tra le moto di derivazione stradale e quelle progettate per la pista e basta.

Secondo i tabloid è Nicolò Bulega, impegnato in SBK, la scelta più probabile per sostituire lo spagnolo nelle ultime gare che mancano, tanto Ducati non ha più nulla da vincere né tantomeno da perdere. Ad avere qualche riserba semmai è lo stesso Bulega che, pur se contento dell’occasione ricevuta, ha paura di non essere all’altezza del pluricampione iberico.

Bulega-Marquez: l rischio di una pessima figura

Come dicevamo, adattarsi alla MotoGP dalla SBK non è cosa facile nemmeno per grandi piloti e chi ci ha provato in passato lo conferma e lo sa bene. Per questa ragione, Bulega avrebbe chiesto alla squadra tempo e spazio per fare pratica con la GP-25 prima di lanciarsi eventualmente in questa impresa. Considerando il peso del pilota che l’italiano andrebbe a sostituire, la pressione è ancora più forte.

L’italiano ha parlato delle sue preoccupazioni al podcast spagnolo AS dove ha spiegato che si aspettava una situazione di questo tipo, solo non con così poco preavviso: “Che avrei provato la MotoGP non è una novità, l’abbiamo già incluso nelle condizioni del mio rinnovo con la casa”, ha detto.

Bulega ha parlato chiaramente della paura di bruciarsi e di un “Fallimento di grandi proporzioni”. La sua preoccupazione pare più che legittima: “A qualsiasi pilota piacerebbe salire sulla moto di Marc Marquez, il rischio di fare brutta figura è alto, quindi è una situazione che bisogna gestire bene. Un po’ di esperienza prima aiuterebbe”, la sua dichiarazione in merito. Saprà essere all’altezza?