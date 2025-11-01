Spalletti, buona la prima: la Juve vince 2-1 contro la Cremonese

Buona prima uscita per Luciano Spalletti alla guida della Juve. Nonostante un solo allenamento, il tecnico mette la firma sulla vittoria della Cremonese con scelte anche molto originali.

Comincia bene l’avventura di Luciano Spalletti alla guida della Juve. Subito una vittoria per la squadra bianconera con l’ex Ct della Nazionale alla guida. La Cremonese è la squadra battuta da Spalletti e la sua squadra. Una vittoria molto importante perché convincente dal primo fin quasi all’ultimo minuto.

La Juve di Spalletti domina contro la Cremonese

Pronti via e la squadra di Luciano Spalletti è subito avanti. La Juve triangola bene al limite dell’area di rigore della Cremonese e un rimpallo la favorisce. La deviazione di Vandeputte libera Kostic, che segna agevolmente il gol del vantaggio dopo nemmeno due minuti. La squadra di Luciano Spalletti mette immediatamente in discesa la sua partita e domina.

Juve sprecona

Il tecnico di Certaldo però non potrà essere contento del prosieguo del primo tempo. La Juve domina e conduce la gara, spezzando ogni tipo di iniziativa della squadra di Davide Nicola. Ma non concretizza. Nessuna delle occasioni della squadra bianconera viene concretizzata. Né Openda, né Vlahovic riescono a raddoppiare e già a fine primo tempo la Cremonese prende un po’ di coraggio.

Vittoria e sofferenza

La squadra di Spalletti nella ripresa comincia subito soffrendo. La Cremonese parte subito forte, ma la Juve è brava a reggere l’urto della formazione di mister Nicola e poi riprende a dominare. La squadra bianconera legittima la vittoria con una serie di ottime occasioni che non sfrutta. Ma alla fine raddoppia. Un altro rimpallo dopo una bella azione dei bianconeri favorisce Cambiaso che ribadisce in porta il gol dello 0-2.

Il raddoppio dovrebbe chiudere la partita, invece la Juve si regala un po’ di brivido. Vardy beffa Gatti e fa 1-2 con un bel diagonale. Dopo la rete dell’inglese però la squadra di Nicola non fa più un tiro in porta. La squadra di Spalletti controlla, gestisce e porta a casa tre punti fondamentali.

La prima volta di Spalletti

Inizia sotto un buon auspicio l’avventura di Luciano Spalletti alla Juventus. Il tecnico toscano non aveva mai vinto alla prima partita da subentrato. Lo fa oggi alla Juventus con una bella vittoria, solida che fa intravedere già da subito dei miglioramenti da parte della squadra bianconera, che ora sembra davvero uscita dal brutto tunnel in cui si era inserita nell’ultimo periodo di guida Tudor.