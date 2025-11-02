Ferrari-Hamilton, spunta la verità: F1 sconvolta

La confessione struggente di Lewis Hamilton rivela un retroscena con la scuderia italiana. Chi lo chiama mercenario non ha capito niente.

Un po’ le scarse prestazioni ottenute in pista, un po’ il fatto che lo abbiamo visto più sui social a promuovere prodotti o in giro nei momenti morti tra una gara e l’altra con Toto Wolff ed altri ex colleghi hanno portato molti tifosi a pensare che l’approdo di Lewis Hamilton in Ferrari non sia stata altra che una grande mossa di marketing senza ambizioni di altro tipo.

L’atleta inglese che si è portato a casa ben 7 titoli iridati nella sua straordinaria ed eccezionale carriera pare essere entrato nel team italiano con i remi già ben tirati in barca. Dal canto suo, secondo vari esperti, Ferrari avrebbe già recuperato praticamente tutto l’ingaggio speso per il pilota solo con marketing e sponsor, quindi, l’operazione ha fatto tutti contenti.

Tutti meno che i tifosi ovviamente che speravano che, se proprio Hamilton dovesse superare Michael Schumacher nella classifica dei piloti più vincenti della storia, lo facesse con un ottavo titolo in Ferrari. Ipotesi che il severo Bernie Ecclestone ha commentato così: “E’ più facile che vinca un mondiale la Safety Car“. Ma Lewis in Ferrari non è venuto solo per i soldi, almeno sentendo queste belle parole.

Hamilton si è innamorato, la confessione

Ricordando la sua carriera, Hamilton ammette che sono cambiate tante cose negli ultimi vent’anni. Del resto, la prima volta che è salito su una monoposto aveva solo 21 anni ed oggi, a 40, è un adulto con altri pensieri e responsabilità. Il pilota però non ha mai provato nulla di paragonabile a salire nell’abitacolo di una Rossa, emozione che descrive così.

“È tutto così speciale. Il rosso è uno dei miei colori preferiti. Ferrari è storia e tutto ciò che il Marchio rappresenta. Le auto sono dei capolavori. E poi ci sono la lingua, la cultura, il cibo dell’Italia, il modo in cui le persone mostrano entusiasmo per ogni cosa”, riflette Hamilton che dopo un anno di adattamento in Ferrari ha ora modo di fare ordine tra i suoi pensieri.

Secondo il pilota entrare in una monoposto Ferrari è il coronamento di una carriera sportiva: “A 21 anni tutto è esaltante. Quando invece sali su una Ferrari, è amore a prima vista. Si crea un legame completamente diverso”. Possiamo sperare che questo legame lo porti a trovare un’intesa migliore con la SF-26 il prossimo anno. E magari, a regalare qualche bella vittoria ai tifosi.