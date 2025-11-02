La Fiorentina è in grande difficoltà: quest’oggi è arrivata un’altra sconfitta in campionato, contro il Lecce, e l’esonero di Stefano Pioli sembra a un passo.

Non si aspettava di certo un inizio così difficile di campionato la Fiorentina, caduta anche nel primo pomeriggio domenicale di novembre contro il Lecce. Si tratta della seconda sconfitta consecutiva dopo quella di San Siro contro l’Inter per la viola, che non riesce a decollare e occupa l’ultimo posto della classifica. Dopo dieci giornate di campionato, non è ancora arrivata la vittoria e il destino di Pioli, a questo punto, sembra davvero segnato. Dopo la partita è arrivata una pesante contestazione dei tifosi della Fiorentina all’esterno del Franchi, proprio mentre la squadra si trovava negli spogliatoi. Nel mirino dei tifosi c’erano i giocatori, l’allenatore, ma anche dirigenza e proprietà.

Fiorentina contestata, Pioli a rischio esonero

Fuori dal Franchi c’è stata una pesante contestazione dei tifosi della Fiorentina nei confronti della proprietà, ma non solo. “Andate a lavorare”, è stato uno dei cori maggiormente pronunciati dal tifo organizzato della viola al termine della partita persa contro il Lecce. Doveva essere una sorta di partita spartiacque, un dentro o fuori, per la Fiorentina, ma Pioli non sembra riuscito a far svoltare la squadra quantomeno sul piano dell’atteggiamento mentale. E’ bastata una rete di Berisha nel primo tempo ai salentini per esultare. A inizio stagione le aspettative sulla Fiorentina erano ben altre, ma ora la situazione è preoccupante e ci si aspetta un cambio immediato. Pioli è sul filo del rasoio e nelle prossime ore può arrivare la decisione ufficiale dell’esonero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitalia_official)

Fiorentina, i possibili sostituti di Pioli

La Fiorentina ragiona a un cambiamento. Negli scorsi giorni è arrivata la separazione con il direttore sportivo Pradé, ma la rivoluzione della proprietà potrebbe proseguire con la comunicazione dell’addio con Pioli. Sono ore caldissime perché l’ultimo posto in classifica sta davvero risultando molto pesante nell’ambiente. In attesa di scoprire chi ricoprerà il ruolo di direttore sportivo, i nomi in pole per il post-Pioli sono: Thiago Motta, Daniele De Rossi (che ha già incontrato anche il Genoa, a caccia del sostituto di Vieira) e Paolo Vanoli. Profili differenti da inquadrare sul piano tecnico. Ma c’è l’esigenza di cambiare passo per non rischiare di affondare ulteriormente. D’altronde il clima nell’ambiente viola si sta facendo davvero pesante.