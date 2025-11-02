Inter, che fatica a Verona: decide un autogol di Frese

Un’Inter evidentemente affaticata e poco abituata al turnover di Chivu passa a Verona con un grande colpo di fortuna. Beffato ancora l’Hellas nel recupero dopo il pareggio casalingo contro il Cagliari.

L’Inter irrompe sempre di più nella corsa allo scudetto, vincendo a Verona. Con la nona vittoria nelle ultime dieci, i nerazzurri tornano a -1 dalla vetta in attesa di capire che cosa accadrà questa sera tra Milan e Napoli. Servono un gran gol di Zielinski e un’autorete di Frese per rispondere a un super gol del brasiliano Giovane.

Cristian Chivu dovrà però riflettere sulla gestione del turnover della sua Inter, che di fronte a un bel Verona fatica a prendersi i tre punti. La squadra del tecnico romeno resta agganciatissima alla vetta della classifica nonostante la sconfitta di due settimane fa contro il Napoli.

Inter partenza a razzo

In avvio di partita l’Inter parte subito forte sotto la pioggia battente di Verona. L’Hellas non riesce a prendere le misure e fatica a limitare il fraseggio dei nerazzurri. Dopo un paio di potenziali occasioni, la squadra di Chivu passa su piazzato con un gran gol. Calhanoglu crossa da corner per il limite dell’area verso Zielinski e calcia di piatto sotto la traversa.

Il Verona sale di ritmo: Giovane risponde

La squadra interista non dà seguito al forcing della prima mezz’ora di gara. I ragazzi di Chivu, alla distanza, nel primo tempo calano e non riescono più ad essere corti e incisivi. Il Verona trova e sfrutta gli spazi lasciati dall’Inter. Giovane è quello che ne approfitta meglio di tutti e trova il pareggio. Primo gol in Serie A per il giovanissimo brasiliano.

I gialloblù salgono ulteriormente di tono negli ultimi cinque minuti e rischiano anche il sorpasso nel finale della prima frazione. Belghali va via a destra sul fondo e crossa. Orban gira col destro e centra un clamoroso palo che grida vendetta per la formazione veronese che va al riposo sul risultato di parità.

L’Inter fatica, ma è fortunata

Nella ripresa il Verona regge il colpo, nella ripresa è solida e difende bene sull’attacco dell’Inter. I veronesi reclamano un rosso per Bisseck per un fallo su Giovane lanciato in porta ma per Doveri è solo giallo. Nel finale la spinta dei nerazzurri seppur foriera di pochissimi pericoli, porta i suoi frutti. Al minuto 94’ un cross innocuo di Barella, rimbalza fortuitamente sulla testa di Frese e beffa Montipò. E i nerazzurri vincono portandosi a -1 dal Napoli primo.