L’Udinese si gode il suo Zaniolo: i numeri della rinascita

Riecco finalmente Nicolò Zaniolo. L’attaccante di Massa all’Udinese sembra essersi rimesso in sesto e aver ritrovato una brillantezza che gli mancava ormai da tempo. La strada per una rinascita definitiva è ancora lunghissima, ma se il buongiorno dal mattino.

Cinque squadre in quattro stagioni, tante delusioni, poca continuità e ancora meno stabilità. È il sunto degli ultimi anni di carriera di Nicolò Zaniolo, uno dei talenti più limpidi del calcio italiano negli ultimi anni, fermato purtroppo dagli infortuni nella sua ascesa romana. E probabilmente frenato da qualche difficoltà extra campo nella sua definitiva riaffermazione.

Ora, però, Nicolò Zaniolo sembra aver imboccato, finalmente, la strada giusta quella per tornare all’apice e lo ha fatto in quel di Udine con la maglia dell’Udinese. Arrivato allo scadere del mercato per sostituire l’addio doloroso di capitan Thauvin, il nuovo numero 10 friulano nell’ambiente bianconero si sta ritrovando. La fiducia di Runjaic, i gol, la serenità del club di provincia forse più organizzato d’Italia hanno creato l’ambiente giusto in cui Nicolò può finalmente esprimersi. Con l’obiettivo di tornare al suo massimo splendore e, perché no, riconquistarsi anche un posto in Azzurro in vista del Mondiale 2026.

Zaniolo, un nuovo ruolo

In questa sua avventura all’Udinese, Nicolò Zaniolo sembra essersi ritrovato almeno per il momento. Il merito è della società, ma anche del suo allenatore Kosta Runjaic. Il tecnico serbo tedesco ha fatto di Nicolò la seconda punta che serviva alla squadra. Un ruolo tutto sommato nuovo per Nicoò che aveva invece sempre giocato come trequartista puro a inizio carriera, persino come mezzala, prima di essere provato fin troppo a lungo come esterno. E persino come centravanti.

Oggi Zaniolo nell’Udinese ruota intorno ad un centravanti. In questa posizione sembra aver ritrovato il miglior feeling possibile col campo e con la rete. Due elementi fondamentali nella crescita.

Zaniolo e i numeri all’Udinese

Dopo le fallite avventure con Fiorentina e Atalanta, Zaniolo era tornato al Galatasaray e aveva anche messo assieme qualche minuto. Ma Nicolò voleva tornare in Italia. Dal canto suo, l’Udinese lo voleva. E i destini con una sforzo si sono incrociati e finora il matrimonio procede bene. Nicolò ha segnato 4 reti in 9 presenze in bianconero. Di cui una in Coppa Italia, la prima, era arrivata nel successo col Palermo.

Zaniolo, solo gol pesanti

È però nelle ultime quattro parte che le cose sono cambiate. Nicolò Zaniolo ha segnato tre reti nelle ultime quattro partite di Serie A con la maglia dell’Udinese. E soprattutto sono stati tutti gol pesanti, perché le reti non solo si contano ma si pesano. Il primo gol in campionato alla Cremonese che è valso alla fine il pari. Il secondo, mercoledì contro la Juve, anche se solo temporaneo aveva fatto pareggiare i friulani all’Allianz. L’ultimo, il terzo, è arrivato contro l’Atalanta. Da ex, Nicolò ha deciso la gara portando 3 punti in casa bianconera e aprendo la crisi della Dea. Una piccola rivincita rispetto a un ambiente che non era riuscito a coccolarlo. Qualcosa che invece a Udine stanno riuscendo a fare e se la godono.