Sinner, ha fatto una cosa enorme: campione a Bercy e scavalca Alcaraz. Nuovo n.1 al mondo

Jannik Sinner conquista il Master 1000 di Parigi-Bercy: battuto Auger-Aliassime, da domani il tennista azzurro sarà nuovamente il numero uno del mondo.

Lucidità, tranquilità e gestione a proprio piacimento: Jannik Sinner torna a giganteggiare e conquista di prepotenza la finale del Master 1000 di Parigi-Bercy, imponendosi su Auger-Aliassime. Primo successo nella capitale transalpina per il tennista altoatesino, che batte un avversario che gli ha reso cara la pelle, soprattutto nel secondo set.

0 – Since 1990, Jannik Sinner is now the fourth player to win the Paris Masters without conceding a set after Stefan Edberg (1990), Roger Federer (2011) and Novak Djokovic (2014, 2019). Relentless.#RolexParisMasters | @RolexPMasters @atptour pic.twitter.com/C4WZG1ARWP — OptaAce (@OptaAce) November 2, 2025

Il punteggio finale recita 6-4, 7-6, con Sinner che è rimasto molto freddo nel tie-break decisivo per l’economia dell’incontro. Quest’acuto risulta fondamentale per Sinner, che ha vinto una finale molto intensa, tornando numero uno al mondo e scavalcando dunque Carlos Alcaraz. Il tennista azzurro ha così commentato brevemente dopo il successo: “E’ stata una finale intensa, sapevamo entrambi cosa ci fosse in palio. Non ho breakato Felix subito, poi lui ha sempre servito benissimo. In partite così devi riuscire a sfruttare le occasioni che hai”.

Sinner re a Bercy: torna n. 1 al mondo

23 titoli vinti in carriera per Sinner, che torna nuovamente sul tetto del mondo dopo un torneo condotto nel migliore dei modi. Stagione straordinaria per Sinner, che dopo aver conquistato due Slam (Australian Open e Wimbledon) aveva dovuto ingoiare due bocconi amari contro Alcaraz a Roland Garros e agli US Open, ma adesso sembra essere tornato su livelli a dir poco strepitosi. E la vittoria a Parigi–Bercy lo certifica.

Doppietta nel giro di una settimana: dieci partite vinte nel giro di dodici giorni. Un cyborg, una macchina impressionante che continua a stupire tutti, confermandosi in giro per il mondo a suon di giocate d’alta classe e grande solidità mentale. Parigi-Bercy conquistata, ora nel mirino le ATP Finals di Torino.