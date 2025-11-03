Serie A, Ostigard regala la prima vittoria al Genoa: 1-2 al Sassuolo

La decima giornata di Serie A si chiude nella ormai classica serata del lunedì. Alle 18:30, con il Genoa ospite a Sassuolo e la Lazio che accoglie il Cagliari all’Olimpico.

Lunedì sera importante in Serie A soprattutto per la zona salvezza. Genoa-Sassuolo e Lazio-Cagliari vedono protagoniste tante formazioni coinvolte nella lotta per non retrocedere. Una serata che si è aperta comincia con una sorpresa. Quella del Genoa che batte il Sassuolo 1-2 in trasferta, conquistando quella che è la prima vittoria del suo campionato di Serie A.

In attesa di capire in serata come andrà la sfida tra Lazio e Cagliari, all’Olimpico.

Genoa, Ostigard regala la prima gioia

Il Genoa finalmente si sblocca, dopo nove giornate senza vittorie, vince a Sassuolo con una grandissima prestazione. I rossoblù, guidati per questa sera dalla coppa Criscito-Murgita, vincono a tempo scaduto la partita del Mapei Stadium per 1-2. La formazione rossoblù parte subito fortissimo e dopo poco più di un quarto d’ora, i rossoblù vanno avanti con un gran gol di Malinovskyi che colpisce al volo dal limite. L’ucraino al ritorno al gol dopo un anno e mezzo

Nella ripresa, il Sassuolo sale subito di tono e pareggia in avvio di secondo tempo. Il gol quello di Berardi (il numero 150 con la maglia degli emiliani) su angolo, è ben piazzato sul secondo palo e raccoglie la palla deviata all’altezza del primo palo da Vitinha. I neroverdi spingono più del Genoa per vincere. Al 93’ però, su una ripartenza di Norton-Cuffy, scaturisce una punizione pericolosa. Sul cross da piazzato, Ostigard di testa trafigge ancora Muric e regala tre punti fondamentali per il Genoa. Il norvegese, anche lui, di ritorno al gol dopo due anni.

Il Genoa vince la fiorentina è ultima da sola

La vittoria della squadra ligure diminuisce le squadre che finora non hanno vinto nemmeno una partita. Restano infatti tre le squadre che non hanno ancora sbloccato la casella delle “vittorie”. E sono Hellas Verona, Pisa e soprattutto Fiorentina. Il Genoa, con questi tre punti contro il Sassuolo, esce dalla zona retrocessione lasciando la ultima da sola.

Genoa, vittoria a Sassuolo in attesa del nuovo allenatore

La prima vittoria il Genoa vince a Sassuolo nella serata e nella settimana più complicata. I liguri infatti questa sera avevano una coppia di tecnici ad interim. La squadra rossoblù cerca infatti ancora il suo nuovo allenatore. Il favorito è Daniele De Rossi, ma non è ancora fatta. Chiunque arrivi comunque troverà una squadra motivata e reduce da una bella vittoria.