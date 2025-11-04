Addio Bagnaia, ribaltone Ducati: “Difficile da accettare”

Nessuno pensava che sarebbe successo davvero, sopratutto verso la fine della stagione. La notizia di Ducati fredda il pilota.

Con sole due gare rimaste prima della fine del campionato – ci mancano solo le tappe di Portimao e Valencia per calare il sipario sulla stagione – il Motomondiale 2025 si appresta alla sua conclusione. Una stagione densa di emozioni, mai scontata dalla prima all’ultima curva e che ha visto un dominio quasi esclusivamente spagnolo dall’inizio alla fine della competizione.

Il grande eroe del mondiale è ovviamente Marc Marquez che tiene il titolo in casa Ducati Lenovo e che torna al successo dopo anni di digiuno e dopo il maledetto infortunio di Jerez 2020 da cui si è finalmente ripreso, nonostante la frattura rimediata a poche gare dal termine del campionato. Anche suo fratello Alex, secondo con una Ducati di Gresini, ha però stupito in positivo.

Buono anche il poco che abbiamo visto da Jorge Martin in Aprilia Racing che non ha potuto difendere il titolo per una tremenda caduta in Qatar e che è nuovamente caduto poche gare fa ma che sembra comunque l’uomo su cui la squadra italiana punterà nel 2026. E il nodo più spinoso della questione in MotoGP invece? Riguardo Pecco, la squadra Ducati ha preso una decisione.

Francesco Bagnaia: chiusa ogni speranza

Durante l’anno sono circolate molte ipotesi di un possibile addio di Bagnaia a Ducati Lenovo dopo le sue prestazioni non proprio in linea con quelle di un pretendente al titolo che lo hanno visto spesso arrancare, anche in circuiti dove ha sempre dato buona prova di se. Addirittura, dopo i complimenti del team ufficiale a Fermin Aldeguer in Ducati Gresini, sembrava che l’approdo dello spagnolo nel team principale fosse questione di una firma su un contratto.

E invece niente da fare per l’iberico. Ducati ha confermato di voler puntare ancora su Pecco, comunque vincolato da un contratto molto importante e ancora in vigore e addirittura, che sia Aldeguer che Morbidelli saranno forniti di una moto satellite. Discorso diverso per Alex Marquez che riceverà una GP-26 factory il prossimo anno, forse per permettergli di difendere il secondo posto ottenuto quest’anno.

Comprensibilmente Aldeguer non è molto contento della doppia delusone, ossia il mancato approdo nel team principale e la mancanza di una moto più moderna: “E’ difficile da accettare perché in questo momento siamo molto competitivi, siamo veloci. Ho bisogno di qualcosa in più dalla molto, perché la moto ufficiale è sempre un po’ migliore“, afferma lo spagnolo. Tuttavia, Fermin guarda al futuro in modo positivo: “La GP-25 è comunque un’ottima moto” il suo modo di guardare il proverbiale bicchiere mezzo pieno.