Antonio Conte ha parlato così in conferenza dopo il pareggio del Napoli per 0-0 contro l’Eintracht Francoforte nella quarta giornata della fase campionato di Champions League. Ecco le sue parole.

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, in conferenza stampa ha analizzato così il pareggio casalingo contro l’Eintracht Francoforte. Queste le sue dichiarazioni a caldo dopo il match di Champions League.

Conte analizza così Napoli-Eintracht

Questa l’analisi di Conte in conferenza stampa: “Strano vedere un club tedesco giocare un calcio così difensivo. Se ci fossimo comportati così noi in Germania si sarebbe parlato di catenaccio italiano. Stasera abbiamo provato a fare qualcosa di diverso, abbiamo avuto occasioni clamorose. Ai miei ho detto che se non fai gol e sei bravissimo finisce 0-0, altrimenti rischi anche di perdere. Non posso recriminare nulla da punto di vista dell’impegno, abbiamo dominato una partita di livello. Poi però bisogna segnare, altrimenti devi stare qui a spiegare. E io giustamente sto qui a spiegare, anche se non so cosa dovrei spiegare.

Abbiamo avuto occasioni clamorose, lì bisogna far gol. Puoi avere molto possesso palla, dominare e creare situazioni, ma poi la palla deve entrare in rete. Se avessimo concretizzato le occasioni, avremmo vinto 2-0 o 3-0 e avremmo parlato di grande Napoli. E invece devo spiegare uno 0-0 perché non siamo stati bravi e concreti.

“Bisogna guardare passo dopo passo; ognuno vorrebbe entrare nelle prime otto. Ma per farlo, qualche big deve cannare. Noi dobbiamo pensare a noi stessi e a fare il nostro percorso, crescendo con le partite ogni tre giorni”.

Il Napoli frena contro l’Eintracht: la cronaca del match

Il Napoli frena anche in Champions League: dopo il pareggio in campionato contro il Como, arriva anche quello contro l’Eintracht Francoforte. Ecco com’è andata la gara.

Il Napoli non si sblocca. La formazione di Antonio Conte, nella quarta giornata della fase campionato di Champions League, non va oltre lo 0-0 allo stadio Maradona contro l’Eintracht Francoforte. Una partita con poche occasioni da reti in cui i partenopei non hanno concretizzato le poche chances avute.

Le formazioni ufficiali

Antonio Conte opta per il solito 4-3-3 con Milinkovic-Savic tra i pali. Difesa formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Gutierrez. A centrocampo Lobotka in cabina di regia, ai suoi lati Anguissa e McTominay. Il tridente offensivo è formato da Politano ed Elmas pronti ad agire ai lati di Hojlund. Dino Toppmoller scende in campo con il 3-4-2-1: in porta c’è Zetterer, difesa composta da Theate, Koch e Collins. Brown e Kristensen sugli esterni, in mezzo Chaibi e Larsson. Sulla trequarti spazio a Bahoya e Gotze alle spalle di Burkardt.

Il primo tempo

La prima occasione della partita è per l’Eintracht: Bahoya prova la conclusione dalla lunga distanza che però non impensierisce Milinkovic Savic. Il Napoli alza il baricentro e al 7′ va vicino al vantaggio: Gutierrez crossa dalla sinistra, Hojlund e Anguissa si disturbano a vicenda e permettono l’intervento di Zutterer. Tre minuti più tardi ancora i partenopei in avanti: Elmas si accentra a calcia, sulla traiettoria arriva McTominay che disturba il tiro. Al quarto d’ora ci prova ancora il macedone, bene Zutterer in opposizione. Dopo circa quindi minuti di forte pressing, il Napoli cala d’intensità e i tedeschi gestiscono bene la situazione. La prima frazione di gara termina 0-0.

Il secondo tempo

Il Napoli rientra in campo nel secondo tempo con l’obiettivo di trovare la rete del vantaggio. Il primo quarto d’ora della ripresa, però, non offre particolari occasioni. Bisogna aspettare il 69′ per vedere la prima chance a favore degli uomini di Antonio Conte: McTominay prova il tiro con il sinistro, pallone deviato da Koch. Cinque minuti più tardi arriva la risposta dei tedeschi: Knauff scocca un tiro potente, bene Milinkovic-Savic con i pugni. Al 76′ l’occasione più importante per il Napoli: Elmas tenta il tiro, deviato da Anguissa.

Il centrocampista tenta la conclusione ma non impatta bene. All’81’ Gotze crossa, Gutierrez devia e per poco non beffa Milinkovic-Savic. Un minuto più tardi ancora Napoli in avanti: Anguissa serve splendidamente McTominay che da buona posizione calcia alto sopra la travera. Gli azzurri provano l’ultimo forcing m non riescono a impensierire la retroguardia avversaria e non vanno, dunque, oltre lo 0-0. Altro risultato deludente per il Napoli, che con questo punto sale a quota 4 in classifica, sempre nelle ultime posizioni utili per i playoff. Per qualificarsi, però, servirà molto di più.