Napoli, la svolta Champions non arriva: 0-0 contro l’Eintracht

Il Napoli frena anche in Champions League: dopo il pareggio in campionato contro il Como, arriva anche quello contro l’Eintracht Francoforte. Ecco com’è andata la gara.

Il Napoli non si sblocca. La formazione di Antonio Conte, nella quarta giornata della fase campionato di Champions League, non va oltre lo 0-0 allo stadio Maradona contro l’Eintracht Francoforte. Una partita con poche occasioni da reti in cui i partenopei non hanno concretizzato le poche chances avute.

Napoli-Eintracht Francoforte, le formazioni ufficiali

Antonio Conte opta per il solito 4-3-3 con Milinkovic-Savic tra i pali. Difesa formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Gutierrez. A centrocampo Lobotka in cabina di regia, ai suoi lati Anguissa e McTominay. Il tridente offensivo è formato da Politano ed Elmas pronti ad agire ai lati di Hojlund. Dino Toppmoller scende in campo con il 3-4-2-1: in porta c’è Zetterer, difesa composta da Theate, Koch e Collins. Brown e Kristensen sugli esterni, in mezzo Chaibi e Larsson. Sulla trequarti spazio a Bahoya e Gotze alle spalle di Burkardt.

Il primo tempo

La prima occasione della partita è per l’Eintracht: Bahoya prova la conclusione dalla lunga distanza che però non impensierisce Milinkovic Savic. Il Napoli alza il baricentro e al 7′ va vicino al vantaggio: Gutierrez crossa dalla sinistra, Hojlund e Anguissa si disturbano a vicenda e permettono l’intervento di Zutterer. Tre minuti più tardi ancora i partenopei in avanti: Elmas si accentra a calcia, sulla traiettoria arriva McTominay che disturba il tiro. Al quarto d’ora ci prova ancora il macedone, bene Zutterer in opposizione. Dopo circa quindi minuti di forte pressing, il Napoli cala d’intensità e i tedeschi gestiscono bene la situazione. La prima frazione di gara termina 0-0.

Il secondo tempo

Il Napoli rientra in campo nel secondo tempo con l’obiettivo di trovare la rete del vantaggio. Il primo quarto d’ora della ripresa, però, non offre particolari occasioni. Bisogna aspettare il 69′ per vedere la prima chance a favore degli uomini di Antonio Conte: McTominay prova il tiro con il sinistro, pallone deviato da Koch. Cinque minuti più tardi arriva la risposta dei tedeschi: Knauff scocca un tiro potente, bene Milinkovic-Savic con i pugni. Al 76′ l’occasione più importante per il Napoli: Elmas tenta il tiro, deviato da Anguissa.

Il centrocampista tenta la conclusione ma non impatta bene. All’81’ Gotze crossa, Gutierrez devia e per poco non beffa Milinkovic-Savic. Un minuto più tardi ancora Napoli in avanti: Anguissa serve splendidamente McTominay che da buona posizione calcia alto sopra la travera. Gli azzurri provano l’ultimo forcing m non riescono a impensierire la retroguardia avversaria e non vanno, dunque, oltre lo 0-0. Altro risultato deludente per il Napoli, che con questo punto sale a quota 4 in classifica, sempre nelle ultime posizioni utili per i playoff. Per qualificarsi, però, servirà molto di più.