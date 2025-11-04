Spezia, svolta in panchina: salta D’Angelo. Ecco chi arriva

Luca D’Angelo non è più l’allenatore dello Spezia. Il tecnico dopo la gara con il Monza, non era stato confermato. La scelta del nuovo allenatore è stata presa dalla proprietà.

Luca D’Angelo lascia lo Spezia, questa volta veramente. La proprietà ha deciso di sollevare l’allenatore dall’incarico, al suo posto Roberto Donadoni. Così riporta in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà. Sarà quindi l’ex CT dell’Italia, tra le altre, a guidare i Liguri, già dalla prossima panchina. Una scelta a sorpresa con il tecnico che torna in panchina a 5 anni dall’ultima volta quando sedeva sulla panchina dello Shenzen in Cina. Donadoni vince la concorrenza di Pagliuca e Modesto, profili che erano stati valutati dall’area tecnica ma poi scartati dalla proprietà dei Liguri che ha puntato forte su Roberto Donadoni.

Spezia, D’Angelo out, Donadoni in

Adesso è praticamente tutto fatto, manca infatti solo l’annuncio ufficiale. Luca D’Angelo non è più l’allenatore dello Spezia, al suo posto Roberto Donadoni. Così riporta in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà. Luca D’Angelo, infatti, non era stato confermato dopo la sconfitta dell’ultimo turno contro il Monza, e malgrado ricostruzioni mediatiche opposto era seriamente a rischio esonero. La riunione anticipata ieri ha portato all’esonero del tecnico. Il suo sostituto, confermato, sarà Roberto Donadoni, da subito in panchina. Donadoni è stato scelto dalla proprietà dei Liguri che ha preferito affidarsi a lui piuttosto che a Pagliuca o Modesto, i nomi proposti dall’area tecnica. Toccherà quindi a Roberto Donadoni provare a salvare lo Spezia dalla retrocessione.

D’Angelo, dalla mancata promozione all’esonero

Gli ultimi mesi sono stati traumatici in casa Spezia. La formazione Ligure ha sfiorato la promozione in Serie A, perdendo poi al playoff contro la Cremonese. Un traguardo che sarebbe stato storico anche per il suo allenatore Luca D’Angelo. L’avvio di questa stagione non è stato però dei migliori, ultimo posto in classifica, condiviso con la Sampdoria, 1 vittoria, 4 pareggi, 6 sconfitte. Solo 10 gol fatti e 15 subiti. Un percorso negativo fino ad ora che ha portato lo Spezia ad esonerare il tecnico. I risultati infatti non sono mai migliorati con la formazione Ligure, ko anche nell’ultimo turno 1-0 contro il Monza.