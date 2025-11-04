Un gol strepitoso nella notte di Champions League che si è appena concluso. A segnarlo è stato Micky van de Ven: il calciatore del Tottenham è andato a segno nel 4-0 con cui gli Spurs hanno travolto il Copenaghen. E la rete è strepitosa.

Il Tottenham ha vinto 4-0 contro il Copenaghen nella quarta giornata della fase campionato di Champions League. Il terzo gol degli Spurs è un’autentica perla firmata da Micky van de Ven. Il difensore centrale si è fatto tutto il campo prima di depositare la palla in rete, un vero e proprio capolavoro.

Van de Ven, gol da urlo!

Recupero palla nella propria area di rigore, progressione centrale, dribbling su due avversari e, dal limite dell’area, un tiro che non ha lasciato spazio al portiere avversario. Un gol da urlo, quello messo a segno da van de Ven.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky Sport (Italia) (@skysport)

Juventus, esordio dolceamaro per Spalletti