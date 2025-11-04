Verstappen-Ferrari, terremoto in Formula 1

La notizia sconvolge i fans di Ferrari: non era soddisfatto, Max Verstappen ha deciso di mangiarsi del tutto la scuderia rossa.

Pochi piloti possono vantare la carriera di Max Verstappen, uomo che ha vinto tutto. E pensare che l’atleta olandese starebbe anche valutando un ritiro non troppo in là con gli anni, come ha confermato in diverse interviste quest’anno; i tifosi del Cavallino però non rinunciano ad un sogno, quello di vedere Max indossare la tuta rossa con il logo Ferrari ed arrampicarsi in una monoposto per correre almeno una stagione.

Il famoso pilota 4 volte campione del mondo non ha mai smentito questa possibilità, dichiarando che nella vita non si può mai escludere nulla ma, di fatto, sta polverizzando una dopo l’altra tutte le certezze dei fans del Cavallino Rampante. Nell’ultimo GP in Messico in particolare, ha fatto qualcosa che cambia per sempre la realtà del marchio italiano in Formula 1.

Inutile negare che Verstappen sia un pilota da record, considerando che ha infranto sistematicamente diversi primati legati a questo sport. A dirla tutta, gli mancherebbe soltanto la vittoria del quinto titolo di fila ed una doppietta Mondiale Piloti – 24 Ore le Mans per chiudere la carriera con tutti i primati che un pilota del suo calibro possa sognare. Tuttavia, l’ultimo fa davvero paura ai fans del Cavallino.

Scuderia italiana in crisi, Verstappen se li sta mangiando

Con l’ultimo primato ottenuto in F1 nella gara messicana, Verstappen ha davvero polverizzato le poche certezze rimaste ai fans italiani. Fino al GP infatti nella top 3 dei piloti con più podi di sempre c’erano tre persone che hanno indossato la tuta della squadra e, chi più chi meno, contribuito al loro primato proprio con le gare corse con Ferrari ossia Lewis Hamilton – primo con 202 podi di cui nemmeno uno conquistato quest’anno – Michael Schumacher – 155 podi in carriera – e Sebastian Vettel che ne ha ottenuti 122.

Il sorpasso porta il primo pilota a non aver mai corso – finora – con Ferrari in top 3 dato che con il Messico, l’olandese ha raggiunto i 123 podi in carriera superando Vettel definitivamente. Un primato incredibile che però mette in crisi il Cavallino. E’ un traguardo storico, che fa comprendere quanto la squadra italiana non sia nel suo periodo migliore.

Forse se Verstappen indossasse la tuta rossa di Ferrari prima di finire la carriera, questo smacco brucerebbe di meno. Per il momento però, considerando che solo Hamilton può ancora sperare di migliorare questo primato, rimane l’affronto che brucia moltissimo in un momento in cui anche solo una vittoria in un gran premio sembra difficilissima da ottenere per la squadra.