Champions League, Inter ok contro il Kairat: 2-1. L’Atalanta vince 1-0 a Marsiglia, ma che tensioni

L’Inter vince ancora in Champions League: Kairat Almaty battuto 2-1, con i nerazzurri che rimangono a punteggio pieno nel girone unico. L’Atalanta, invece, vince 1-0 sul campo del Marsiglia di Roberto De Zerbi. E che scintille al Velodrome, scontro quasi faccia a faccia tra Ivan Juric e Ademola Lookman!

Champions League, la cronaca di Inter-Kairat Almaty

L’Inter vince 2-1 contro il Kairat Almaty. I nerazzurri partono subito forte provando a imporre il proprio gioco. La prima occasione è al minuto numero 10: prima Dimarco e poi Lautaro provano a battere Anarbekov, bravissimo però a neutralizzare la doppia chances per i padroni di casa. Due minuti più tardi Anarbekov esce sui piedi di Lautaro, Pio Esposito prova a insaccare ma non riesce a mandare la palla in rete. Al quarto d’ora ancora Inter avanti: Zielinski apparecchia per Lautaro ma il suo tiro termina alto sopra la traversa. Al 19′ primo episodio di serata: l’arbitro assegna un rigore all’Inter per il contatto tra Arad e Bisseck, ma lo stesso penalty viene revocato dopo consulto al Var.

Al 28′ l’Inter rischia: Edmilson colpisce di testa, Sommer respinge ed evita guai. Poi ci prova ancora Esposito, ma il suo tiro non inquadra la porta. Allo scadere del primo tempo ecco il vantaggio nerazzurro: Lautaro ci prova una prima volta ma viene respinto, sulla seconda ribattuta l’argentino però batte Anarbekov. Nel secondo tempo l’Inter prova a consolidare il vantaggio. Occasioni per Esposito e Dumfries che però non vengono concretizzate. Ma al 55′ doccia fredda: Arad viene lasciato solo dalla difesa nerazzurra e di testa beffa Sommer. I nerazzurri non ci stanno e al 66′ tornano avanti: conclusione di Carlos Augusto che si insacca alla sinistra di Anarbekov. Nell’ultimo quarto d’ora di gara, i ragazzi di Chivu gestiscono il vantaggio, portano a casa altri tre punti e restano primi in classifica.

Marsiglia-Atalanta: la cronaca

L’Atalanta vince 1-0 in casa del Marsiglia. Al 6′ potenziale occasione per gli orobici: Rulli scivola, Lookman non si accorge della porta vuota e non coglie l’occasione al volo. Due minuti più tardi ci prova ancora il nigeriano, invano. Al 13′ l’episodio che poteva cambiare la partita: Krstovic viene steso in area da Rulli, rigore. Sul dischetto si presenta De Ketelaere che però si fa ipnotizzare da Rulli. Al 35′ chance clamorosa di Krstovic, che da buona posizione, di prima intenzione, non centra la porta.

Il secondo tempo è più equilibrato, il Marsiglia tiene meglio il campo rispetto alla prima frazione di gara. Al 69′ l’Atalanta segna ma il gol viene annullato: Bellanova mette in mezzo dalla destra, Krstovic non ci arriva ma a rimorchio c’è Lookman che insacca per il gol del vantaggio. L’arbitro, però, fischia fuorigioco dopo un consulto al Var. Poco dopo, il nigeriano viene sostituito e lì succede il caos. Juric lo strattona, i due vanno quasi faccia a faccia prima di essere separati. Si torna a pensare al campo: negli ultimi 15′ il Marsiglia prova a farsi vedere timidamente in avanti, la Dea prova il contraccolpo e al 90′ ecco il colpo grosso. Gli orobici ripartono, Samardzic chiude l’azione con una magia, sinistro super che si infila alle spalle di Rulli. E’ il gol vittoria, l’Atalanta passa 1-0 a Marsiglia.