Champions League, le probabili formazioni di Inter-Kairat e Marsiglia-Atalanta

Champions League, le probabili formazioni di Inter-Kairat e Marsiglia-Atalanta

di
Con la decima giornata di Serie A giunta al termine, in questi giorni è di nuovo tempo di Champions League con la terza giornata della League Phase. Stasera saranno impegnate Inter e Atalanta, rispettivamente contro Kairat Almaty e Marsiglia. Questo il programma, gli orario delle gare, le avversarie e le probabili formazioni.
Torna la Champions League con la quarta giornata della League Phase. Stasera in campo Atalanta Inter: la formazione di Ivan Juric farà visita al Marsiglia, mentre l'Inter ospiterà il Kairat Almaty. Ecco le probabili formazioni dei match in programma stasera.

Champions League, le probabili di Marsiglia-Atalanta

Olympique Marsiglia (4-2-3-1): Rulli; Pavard, Egan Riley, Aguerd, Murillo; Vermeeren, Hojberg; Greenwood, Gomes, Paixao; Aubameyang. All. De Zerbi.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. All. Juric.

Le probabili di Inter-Kairat Almaty

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; Bonny, Esposito. All. Chivu.
KAIRAT (4-2-3-1): Anarbekov; Tapalov, Shirobokov, Sorokin, Luìs Mata; Arad, Kassabulat; Mrynskiy, Jorghino, Gromyko; Satpayev. All. Urazbakhtin.

De Zerbi provoca l’Atalanta: “E’ un derby”

Stasera alle 21 ci sarà la sfida che l’Atalanta affronterà al Velodrome contro il Marsiglia. Per Roberto De Zerbi, tecnico dei francesi, sarà una partita particolare: il motivo lo spiega lui stesso, infiammando la vigilia. E spunta un retroscena sul tatuaggio…

Appuntamento a stasera 5 novembre, alle ore 21: l’Atalanta fa visita al Marsiglia nell’infuocato stadio Velodrome. Non bastasse la difficoltà oggettiva di questa sfida, per la squadra di Ivan Juric ci si mette anche il tecnico avversario, Roberto De Zerbi. Nella conferenza stampa della vigilia infatti l’allenatore italiano si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che hanno infuocato la sfida, facendo capire quanto ci tenga, anche a livello personale, a sconfiggere i bergamaschi. Il motivo? Lo spiega lui stesso. E spunta anche un retroscena su un presunto tatuaggio riguardante la Dea.

Roberto De Zerbi
De Zerbi provoca l’Atalanta: “Per me è come un derby” – Sportitalia.it (screen Youtube)

Nella conferenza stampa della vigilia della sfida fra il Marsiglia e l’Atalanta, il tecnico della squadra francese, Roberto De Zerbi, ha spiegato il motivo per il quale per lui non è una sfida come un’altra. Al di là dell’importanza intrinseca della gara di Champions infatti, De Zerbi spiega: “Giocare contro un’italiana è sempre un’emozione diversa, mi è già successo con lo Shakthar e il Brighton contro Inter e Roma. Affrontare l’Atalanta però per me che sono bresciano è un’emozione diversa: è come se fosse un derby“.

Il Marsiglia arriva all’appuntamento dopo la vittoria sofferta contro l’Auxerre in campionato, risultato che lo mantiene al secondo posto in Ligue 1 a due punti dal PSG. In Champions, invece, i francesi hanno un punto in meno dell’Atalanta grazie al successo interno sull’Ajax.

Roberto De Zerbi, allenatore Brighton

De Zerbi e il retroscena sul tatuaggio anti-Atalanta – (ANSA) – sportitalia.it

Retroscena: il tatuaggio anti-Atalanta di De Zerbi

Poi De Zerbi ha spiegato il motivo della sua rivalità con l’Atalanta, da bresciano: “Io sono nato a cento metri dallo stadio e quando c’era la partita si passava tutta la settimana a pensare solo a quello. La differenza è che l’Atalanta ha sempre avuto società e presidenti importanti, noi siamo stato sfortunati”. Nel corso della conferenza stampa poi emerge un retroscena. Un giornalista infatti gli chiede se è vera la voce che riguarda la sua scelta di farsi un tatuaggio che riguarda proprio la sua rivalità con l’Atalanta. A questo punto, De Zerbi va in dribbling: “A questa domanda rispondo dopo… Però resta una partita di Champions da giocare per bene”.

